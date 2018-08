AMORE A PRIMA SVISTA, RAIi 3/ Trama, cast e info streaming: le curiosità sul film (oggi, 5 agosto 2018)

Amore a prima svista, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 5 agosto 2018, in prima serata. Nel cast ci sono Gwyneth Paltrow e Jack Black, alla regia Peter e Bobby Farrelly.

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 20.58 Morgan K. Barraco

il film commedia in prima serata su Rai 3

Il film “Amore a prima svista” dei fratelli Farrelly ha diviso la critica: “Meno volgare e demenziale dei precedenti film dei Farrelly, 'Amore a prima svista' è una deliziosa commedia romantica venata di passione per il freak puro, stracolma di handicappati e con le necessarie concessioni al politicamente scorretto”, ha scritto Piera Detassis, su Panorama. Invece Lietta Tornabuoni, su La Stampa, ha definito la commedia “molto meno sarcastica e divertente di 'Tutti pazzi per Mary', presenta una sorpresa o forse una presa in giro (...) Peso a parte, il film centrato sull'attuale ossessione americana anti-obesità è così così”. Secondo Roberto Nepoti, su Repubblica, la debolezza del film “risiede nel punto di partenza, ovvero un'idea troppo esile per reggere sulla durata delle due ore senza replicare le stesse gag”. Ricordiamo che il film “Amore a prima svista”, clicca qui per vedere una scena del film, andrà in onda su Rai 3 a partire delle 21.15 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

CURIOSITÀ

Parola d'ordine è ridere quando si guarda Amore a prima svista ma il pubblico più sensibile riuscirà sicuramente a trovare una nota di ironia quasi pungente quando si tratta del personaggio principale e i suoi sentimenti. Una delle curiosità del film riguarda la presenza di Tony Robbins, considerato uno dei guru della programmazione neurolinguistica mondiale (PNL). Nel film tuttavia le sue doti vengono esaltate ed appare come una sorta di ipnoterapeuta, nonostante le sue abilità riguardino in realtà il solo campo della comunicazione vincente ed efficace. Il budget per la realizzazione della pellicola è stato inoltre consistente, attorno ai 40 milioni di dollari. L'incasso totale invece supera i 141 milioni. Per riuscire a comprendere al meglio il suo personaggio, Gwyneth Paltrow ha camminato fra il pubblico con il trucco di scena senza essere riconosciuta. Per riuscire ad interpretare Hal, l'attore Jack Black ha invece dovuto perdere peso. Come sottolinea il critico Roger Ebert nella sua recensione, nel film è presente una citazione che riguarda uno dei poemi più famosi di Emily Dickinson, dal titolo I heard a Fly buzz - when I died. La scena si riferisce alla morte del padre di Hal, quando si sente il ronzio di una mosca.

NEL CAST JACK BLACK

Amore a prima svista è la pellicola di genere commedia e fantastico che viene mandata in onda su Rai 3 stasera, domenica 5 agosto 2018. La regia è affidata a Peter e Bobby Farrelly, la sceneggiatura è a cura degli stessi registi ed in collaborazione con Sean Moynihan. Le musiche sono state realizzate invece da William Goodrum. Il cast è composto da diversi volti noti, a partire dalla protagonista Gwyneth Paltrow, che troviamo al fianco di Jack Black. Si uniscono inoltre artisti come Jason Alexander, Joe Viterelli, Bruce McGill, Susan Ward, Anthony Robbins e Kyle Gass. La pellicola ha una durata di 113 minuti ed il suo titolo originale è Shallow Hal. Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

AMORE A PRIMA SVISTA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di Amore a prima svista segue le disavventure di Hal, uno scapolo proiettato verso le belle donne e la vita facile. A discapito di un aspetto da uomo normale, cerca in tutti i modi di conquistare qualsiasi donna incroci lungo il suo cammino. Una volta rimasto bloccato con Tony Robbins in un ascensore, Hal viene sottoposto ad ipnosi perché possa vedere solo il fascino interiore di tutte le persone. Hal inizierà così a conquistare una donna dietro l'altra, noncurante del loro aspetto, fino a soffermarsi sulla figlia del suo datore di lavoro, Rosemary. Inizia così a corteggiarla, sicuro che sia una donna bellissima e dal sicuro fascino, ignorando che in realtà il suo aspetto sia del tutto diverso. Rose tuttavia riuscirà a conquistarlo grazie al suo animo gentile e sensibile, in grado di far perdere la testa ad Hal. Sotto richiesta di un amico, Robbins procede poi con l'ipnosi inversa e riporta alla normalità il protagonista, che è quindi in grado di vedere il vero volto di Rose. La sua reazione provocherà l'allontanamento di colei che credeva di amare.

© Riproduzione Riservata.