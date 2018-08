Aida Yespica furiosa con Matteo Cavalli, "vuole tornare in elicottero" / La showgirl smentisce: "Tutte caz*"

Aida Yespica furiosa con Matteo Cavalli per la scelta di tornare in traghetto? Dalla pagina ufficiale arriva la smentita: "Tutte ca***, Aida è a Miami da Aaron"

05 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Aida Yespica

Aida Yespica e il suo nuovo fidanzato, l'imprenditore Matteo Cavalli, hanno vissuto la loro prima estate assieme concedendosi una vacanza a Mykonos, in Grecia, ma in quella che doveva essere una tranquilla "luna di miele" anticipata, non sarebbero mancati i contrasti. Secondo un servizio recentemente pubblicato dal settimanale Nuovo, Aida Yespica sarebbe andata su tutte le furie a causa del viaggio di ritorno, quando Matteo Cavalli, per raggiungere Atene, si sarebbe voluto spostare utilizzando il traghetto, mentre lei avrebbe preferito optare per un mezzo differente, probabilmente più discreto o semplicemente più comodo. Secondo quanto rivelato dal noto settimanale, che ha immortalato la coppia proprio negli istanti del litigio, fra i due ci sarebbe stato un grosso diverbio, che si sarebbe risolto con la chiamata di un elicottero privato pronto a riportare entrambi sulla terraferma.

SUI SOCIAL LA SMENTITA: "AYDA È A MIAMI DA AARON!"

Cosa c'è di vero nelle immagini che immortalano Aida Yespica a Mykonos, in Grecia, su tutte le furie con il suo fidanzato? Probabilmente nulla, dal momento che lo staff che gestisce la pagina social dell'ex gieffina, pochi minuti fa, ha smentito la notizia. "Questa intervista riportata su una rivista è una caz****", si legge in un'immagine condivisa sulle IG Story nel primo pomeriggio di oggi, "poi Aida è a Miami da Araron... in Grecia ci sono andati 2 mesi fa!!". La smentita sembra inoltre trovare conferma nelle immagini pubblicate dalla showgirl venezuelana negli ultimi giorni che la immortalano proprio a Miami in compagnia dell'amatissimo figlio. Su Instagram, infatti, la Yespica si lascia immortalare proprio in compagnia di Aaron e nelle immagini postate di recente, tutte rigorosamente scattate nella nota città della Florida, non vi è alcuna traccia di una recente vacanza a Mykonos con Matteo Cavalli.

