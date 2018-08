Chiara Ferragni / Dalle dichiarazioni sull'allattamento al lato B "modificato": è bufera!

Chiara Ferragni finisce ancora nella bufera. Il web è furioso con la web influencer a causa delle sue dichiarazioni sull'allattamento di Leone e per ritocchini fotografici...

05 agosto 2018 Anna Montesano

Chiara Ferragni

L’intervista che la bella Chiara Ferragni ha rilasciato a Vanity Fair a un mese esatto dal matrimonio con Fedez ha suscitato forti polemiche, soprattutto su alcuni passaggi. La futura moglie di Fedez e mamma del piccolo Leone Lucia ha parlato della maternità e della decisione presa in merito all'allattamento. "Dopo due settimane, su consiglio del medico, ho dovuto inserire il latte artificiale. Sapendo che avrei dovuto tornare presto a lavorare, in capo a due mesi ho rinunciato del tutto all’allattamento naturale” ha fatto sapere la web influencer che poi ha aggiunto: "Non ci si annulla per un figlio". Quest'ultima frase, in particolare, ha scatenato una pioggia di critiche per la Ferragni, rea di "pensare a se stessa piuttosto che al suo bambino".

LATO B "RITOCCATO" SUI SOCIAL? SCOPPIA LA POLEMICA

E se queste sono le critiche ricevute per le dichiarazioni fatte sull'allattamento, di recente Chiara Ferragni è finita nella bufera anche per uno scatto del lato B, per molti, modificato ad arte per apparire al top. Ed ecco che, sul suo profilo Instagram, sono fioccati commenti negativi per le sue forme "artefatte": "Ti modifichi così tanto le foto per sembrare magra e tonica, che ormai le onde del mare e il costume di Fedez sono un tutt'uno con le tue gambe", e ancora si legge "Ma perché questa foto photoshoppata nella parte bassa? Si vede troppo", e continua "Foto più finta dei protagonisti", "Non si è photoshoppata...no". La Ferragni non replica alle critiche, ormai abituata a riceverle su vari aspetti della sua vita vita "super social".

