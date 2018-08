CLAUDIO SANTAMARIA E FRANCESCA BARRA NUDI SU INSTAGRAM/ Foto hot rimossa: utenti con la coppia,"non era porno"

Claudio Santamaria e Francesca Barra: Instagram rimuove foto hot. L'ira dell'attore contro il social network: “Nulla di osceno, questa è censura”. Le ultime notizie

05 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 0.03 Silvana Palazzo

Claudio Santamaria e Francesca Barra

Fa discutere sui social l'episodio che ha visto protagonisti Claudio Santamaria e Francesca Barra, l'attore e la giornalista che si sono visti rimuovere su Instagram uno scatto "hot" che li immortalava nudi e intenti a scambiarsi un bacio dietro un vetro opaco. Una fotografia in cui di pornografico c'era ben poco, soprattutto in considerazione del fatto che a vedersi erano soltanto i profili della coppia, ma evidentemente tanto è bastato ad Instagram per decidere di censurare questo frame di vita coniugale. Santamaria ha manifestato pubblicamente la sua rabbia per l'accaduto, ma cosa ne pensano gli utenti che i social li frequentano quotidianamente? La maggior parte dei commenti sembra essere a favore dell'attore e di Francesca Barra. C'è chi commenta:"Menomale che ho visto la foto in tempo e ho potuto mettere un cuore che lo meritava tutto. La foto è bellissima, non è niente di osceno o volgare perché in fondo non si vede nulla. Ci saranno state delle segnalazioni da persone stupide e invidiose". Gli fa eco un altro utente:"La volgarità sta negli occhi di chi guarda. Nulla v’era di volgare, ne di pornografico. Non v’era nudità se non quella di due anime che si amano. Diffondere l’amore e renderne una testimonianza fotografica non ha nulla di sbagliato". Certo non mancano le voci fuori dal coro, ma per il momento la maggioranza si schiera dalla parte di Claudio e Francesca...(agg. di Dario D'Angelo)

CLAUDIO SANTAMARIA E FRANCESCA BARRA: LO SCATTO HOT RIMOSSO DA INSTAGRAM

A pochi giorni dalle seconde nozze, Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra fanno discutere per una foto molto intima pubblicata su Instagram. Nonostante lo scatto sfocato, il social network ha deciso di rimuovere l'immagine perché contraria alle Community Guidelines in merito a nudo o pornografia. I due hanno posato nudi l'uno di fronte all'altra mentre si scambiano un abbraccio appassionato. La sfocatura non permette di vedere i dettagli, ma il soggetto è assolutamente chiaro. La foto tutt'altro che volgare aveva suscitato scalpore sul web, poi è stata rimossa dai social. E l'attore non l'ha presa affatto bene. Sempre su Instagram ha pubblicato il suo sfogo per la decisione del noto social di censurare la foto. «Siamo indignati e arrabbiati, dal momento che su tantissimi profili vengono mostrati culi e tette senza nessun senso artistico. Inoltre, vi sono alcuni fotografi di nudo che pubblicano foto erotiche e non vengono censurati». Clicca qui per visualizzare il post.

CLAUDIO SANTAMARIA E FRANCESCA BARRA CONTRO INSTRAGRAM

Claudio Santamaria si scaglia contro Instagram dopo che una foto con Francesca Barra è stata censurata. «Instagram non cancella commenti che alimentano odio e violenza, ma cancella una foto che non ha nulla di osceno o pornografico. Pubblicheremo la foto su altri social», ha scritto l'attore che ha poi ripubblicato la foto sul suo profilo Twitter. La coppia Santamaria-Barra continua a far discutere. Lo ha fatto in passato anche politicamente. Lui ex grillino fervente, lei candidata alle politiche con il Partito democratico. Ma l'esperienza politica per la giornalista è durata pochissimo, giusto il tempo di una campagna elettorale durante la quale comunque il marito le è stato accanto. Recentemente si sono risposati con una cerimonia intima in una bellissima spiaggia sul mare della Basilicata, a cui hanno partecipato pochi amici, dopo aver convolato a giuste nozze a Las Vegas circa un anno fa.

Instagram ha censurato questa foto mia e di Francesca abbracciati dietro un vetro opaco . Però permette la diffusione di immagini di tette, culi e volgarità varie senza nulla di artistico. https://t.co/nURQMSTw1L pic.twitter.com/AztMaJRXtR — Claudio Santamaria (@ClaudSantamaria) 5 agosto 2018

© Riproduzione Riservata.