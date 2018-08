DOVE VAI IN VACANZA?/ Su Rete 4 il film diretto da Alberto Sordi (oggi, 5 agosto 2018)

Dove vai in vacanza?, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 5 agosto 2018. Nel cast: Mauro Bolognini, Luciano Salce e Alberto Sordi alla regia. La trama del film nel dettaglio.

05 agosto 2018

il film commedia nel primo pomeriggio di Rete 4

NEL CAST STEFANIA ANDRELLI

Dove vai in vacanza? è il prodotto di un trittico ad episodi nei quali la grandezza individuale di registi coinvolti e cast esaltano una delle più divertenti pellicole a sfondo sociale mai prodotte in Italia. In 'Dove vai in vacanza?', la triade di registi prevede Mauro Bolognini, Luciano Salce e Alberto Sordi, un trittico di cineasti sagaci e perfetti nello spogliare la borghesia italica dall'alone provincialista con il puzzo di boom economico e frustrazione collettiva. Nei tre episodi troviamo il fior fiore di quella commedia d'antan, ma di grande cultura cinematografica, come Ugo Tognazzi, Alberto Sordi stesso che dell'episodio 'Le vacanze intelligenti' è anche protagonista, Stefania Sandrelli, Ricky Tognazzi, Gigi Reder, Paolo Villaggio, Annamaria Rizzoli, Marilda Donà, Lory Del Santo e tanti altri, un collettivo ripartito in tre episodi nei quali è difficile trovare il momento di cinema migliore per quanto, il terzo, quello diretto da Sordi è entrato di diritto nella storia del cinema comico italiano. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DOVE VAI IN VACANZA?, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Nel primo episodio del film, 'Sarò tutta per te', Ugo Tognazzi ripropone un po' il tema che esprime anche un altro film che lo vide protagonista, 'L'anatra all'arancia', cioè le difficoltà della borghesia di allora di vivere il rapporto con ex mogli, o ex fidanzate, senza subire la conseguente gelosia. Anche in questo caso sarà Enrico protagonista di una vicenda nella quale, concedendosi una vacanza con la ex moglie nella bellissima villa dell'ex fidanzato, scopre di essere ex geloso e possessivo di ciò che non appartiene più alla sue sfera emotiva. Allora l'Italia di coloro che si credono superiori crolla sotto il peso di un DNA tipico e mediterraneo e la freddezza in stile inglese mascherata, si spoglia rivelando la sua vera identità con un episodio divertente e socialmente critico. Il secondo episodio invece, 'Sì buana', ha il sapore delle vicende Fracchia/Fantozziane. I personaggi cambiano ma lo stile di Villaggio e Gigi Reder rimane in una storia nella quale, la coppia di impiegati più famosa del cinema italico, si trova, con personaggi ovviamente diversi, a gestire un omicidio in terra africana di un ricco industriale di cui loro erano guide nel safari. La bella moglie ereditiera promette loro una lauta ricompensa se sapranno tacere il misfatto ma, si sa, i due non sono proprio delle cime e combineranno il loro solito pasticcio all'ombra del petto ammiccante di un'Annamaria Rizzoli al massimo della sua giunonica bellezza. Il terzo episodio, 'Le vacanze intelligenti' è il genio assoluto, la storia di due 'fruttaroli de Trastevere', onesti ma ignoranti, dal cuore più capiente del loro affamato stomaco pantagruelico, coinvolti in una sorta di tour culturale organizzato per loro dai figli tutti laureati o laureandi. Tra la Biennale di Venezia, nella quale mostreranno al mondo intero dell'intelletto artistico la loro genuina ignoranza, alla SPA dietetica al fine di far perdere loro peso, il motto finale della coppia, dopo giorni spesi nel cercare di capire arte assurda e cibi senza calorie, si riassume in un bel 'Du’ pappardelle al sugo de lepre, la fine der monno', la loro catarsi come genitori e borgatari.

