DUE ANZIANI SCAPPANO DALLA CASA DI RIPOSO PER UN CONCERTO METAL/ Ritrovati al festival del Wacken Open Air

Germania, due anziani sono scappati dalla casa di riposo per assistere al Wacken Open Air, l'annuale concerto metal. Ritrovati alle 3 del mattino dalla polizia

05 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Wacken Open Air 2018 (Facebook)

La notizia arriva dalla Germania e in breve tempo è rimbalzata sulle pagine di tutti i quotidiani mondiali: due anziani, ospiti di una casa di riposo, venerdì scorso hanno fatto perdere le loro tracce per recarsi alla serata conclusiva dell'annuale Wacken Open Air, uno dei principali festival dal vivo dedicati al metal, che si è concluso sabato 4 agosto. Dopo aver notato l'anomala assenza dei due ospiti, gli infermieri della struttura hanno immediatamente allertato la polizia, probabilmente immaginando un epilogo più tragico rispetto a quello che avrebbero scoperto da lì a breve. Le forze dell'ordine, infatti, hanno rintracciato i due anziani fan del metal alle 3 del mattino, in prossimità dell'area che ha ospitato l'evento, riscontrando, nelle loro condizioni di salute, solo un po' di confusione e un pizzico di disorientamento. I due anziani, però, si sono sin da subito opposti al loro ritorno nella casa di riposo: per convincerli, gli uomini della polizia hanno dovuto dare il via a qualche trattativa.

SCORTATI DALLA POLIZIA

Solo dopo una breve negoziazione con le forze dell'ordine, i due anziani si sono decisi a lasciare il concerto metal per salire sul taxi che li avrebbe riportati nella struttura che li ospita. Nel trasferimento, organizzato dallo staff della casa di riposo, i due protagonisti di questa vicenda sono stati scortati dai poliziotti di una volante, che si sono assicurati che tornassero in clinica in tutta sicurezza. "Ovviamente hanno gradito il festival del metal", ha dichiarato la portavoce della polizia Merle Neufeld in un'intervista rilasciata all'emittente Norddeutscher Rundfunk, "la casa di cura ha organizzato rapidamente un trasporto per il ritorno, dopo che la polizia li ha intercettati". Nel corso della loro fuga 'metal', i due anziani hanno avito la possibilità di ascoltare alcuni tra i protagonisti più importanti della musica, fra i quali Vince Neil, i 2 Cellos, Judas Priest, Epica, Hatebreed, Nightwish.

