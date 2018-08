DUE MADRI PER UNA FIGLIA, RAI 2/ Info e curiosità: una donna con una missione (oggi, 5 agosto 2018)

Due madri per una figlia, il film in onda su Rai 2 oggi in prima serata. Nel cast ci sono Moira Kelly, Kacey Rohl, Amanda Tapping e David Cubitt, alla regia Mark Jean. Il dettaglio.

il film thriller in prima serata su Rai 2

Mistero e suspense per la serata di Rai 2, che propone in prima tv la pellicola dal titolo due madri per una figlia. Il titolo originale del film è Taken Back: Finding Haley e su Rotten Tomatoes, noto sito di recensioni americano, su 45 voti ha ottenuto una valutazione media di 4 punti su 5, conquistando il 75% di preferenze da parte del pubblico. Intervistata da Real World Magazine, Moira Kelly ha parlato del suo personaggio, rivelando qualche piccolo dettaglio sulla vicenda che stravolgerà la sua vita: "Il mio personaggio, Karen, è una madre con una missione: ha visto rapire sua figlia di tre anni e nei successivi dodici anni non fa altro che cercarla". Ad aggiungere qualche anticipazione è l'altro protagonista della pellicola, Mark Jean, che nella stessa intervista continua: "Per cercare sua figlia ha rinunciato a tutta la sua vita, alla carriera, alle sue relazioni, alla famiglia, ma lei non può andare avanti, lei non può fermare le ricerche di sua figlia". Una trama coinvolgente ed emozionante ricca di colpi di scena, che di certo appassionerà tutto il pubblico di Rai 2. (Agg. di Fabiola Iuliano)

CURIOSITÀ SULLA PELLICOLA

Una delle curiosità di Due madri per una figlia, il film in onda oggi, 5 agosto, nella prima serata di Rai2, riguarda la presenza dell'attrice Moira Kelly. In questo nuovo lavoro la vediamo nei panni di Karen, la madre disperata, ma nella sua carriera ha interpretato un personaggio con lo stesso nome nella serie tv One Tree Hill. Nello show, il migliore amico del figlio si chiamava inoltre Haley. Inizialmente il film è stato trasmesso su Lifetime, in Canada e negli Stati Uniti, interessati nella produzione e distribuzione. Ha avuto anche una buona risonanza in altri Paesi, come la Spagna, il Brasile, l'Ungheria, la Francia e la Bulgaria. Molti degli artisti presenti nel cast hanno svolto nella loro carriera ruoli che comprendono serie televisive. Amanda Tapping è infatti un'attrice canadese apparsa in Stargate SG-1 e The X Files, oltre che come protagonista di Sanctuary. Lo stesso si può dire dell'ex ragazzina prodigio Kacey Rohl, figlia d'arte e presente in serie tv come Hannibal, Once Upon a Time, The X Files e Arrow.

NEL CAST MOIRA KELLY

Due madri per una figlia andrà in onda su Rai 2 nella prima serata di oggi, domenica 5 agosto 2018, attorno alle 21.05. La pellicola appartiene al genere thriller e drama e risale al 2012 grazie alla regia di Mark Jean. Creata per la tv, il film vanta un cast che comprende la protagonista Moira Kelly nei panni di Karen e Kacey Rohl in quelli di Emma. Sono presenti inoltre attori come Amanda Tapping, David Cubitt, Nicole Oliver, Alexandra Perry, Dee Jay Jackson, Max Chadburn, Toby Levins, Chris Nowland e Keith MacKechnie. Il titolo originale è invece Taken Back: Finding Haley. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DUE MADRI PER UNA FIGLIA, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La trama di Due madri per una figlia si concentra sulla vita felice di una coppia di coniugi, Karen e Tim e della piccola figlia Haley. Quando la bambina compie tre anni, scompare misteriosamente nel nulla. La relazione fra Karen e Tim subisce un duro colpo, tanto che i due decidono di separarsi due anni dopo aver effettuato ricerche senza sosta. Karen ha perso di certo molto di più e non solo la scomparsa di Haley, il dubbio di che cosa le sia accaduto. La donna ha dovuto sopportare il biasimo delle persone, la pietà degli altri e solo perché non ha mai smesso di coltivare il sogno di ritrovare la sua bambina. Docidici anni più tardi, Karen lavora come fotografa infantile e viene incaricata di fare alcuni scatti agli studenti della Colwood High School. Non ha smesso di cercare Haley e le sue speranze si riaccenderanno proprio mentre sta fotografando una ragazzina. Emma, una studentessa che sembra avere lo stesso carattere della figlia, la spinge a credere che sia in realtà Haley. Karen deciderà quindi di svolgere delle ricerche sui genitori e su questa misteriosa adolescente, alla ricerca di una conferma che sia in realtà sua figlia.

