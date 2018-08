FEDERICA PANICUCCI/ Risponde per le rime a chi critica la sua vacanza

Vacanze alle Maldive per Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini. Il tutto è documentato dal suo foto-diario su Instagram, che qualcuno, però, sembra non apprezzare.

05 agosto 2018 Rossella Pastore

Federica Panicucci alle Maldive

Paese che vai, polemiche che trovi: anche alle Maldive. Lo sa bene Federica Panicucci, protagonista dell'attacco social che l'ha coinvolta in prima persona. La conduttrice, in pausa da Mattino 5, si è presa una vacanza in una delle mete più ambite al mondo. Peccato solo che la meta "più ambita" sia anche la più invidiata. Così una presunta hater: "Ma quante foto posti? Abbiamo capito che sei alle Maldive!". La Panicucci, a quanto pare, sarebbe rea di postare troppo sui social. Il tono è quasi indispettito, ma Federica sa come difendersi: "Ciao Damiana [nome della follower], mi fa piacere condividere le foto che mi piacciono con chi mi segue. Se non ti fa piacere, non passare a trovarmi. Un abbraccio e buone vacanze".

VACANZE IN LOVE

Numerose le foto postate col compagno Marco Bacini. Ai microfoni di Verissimo, lo scorso aprile, parlò di lui come di "un uomo fuori dal comune". "Quando l'ho conosciuto", dichiara, "mi sono accorta che era un uomo d'altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato, come il senso di protezione, valori importanti, la serietà. Marco – prosegue – non dà nulla per scontato. Ama anche i miei difetti e ci scherza su". Vacanze sì; meglio se da fidanzati. Di nozze ancora non si parla: "Non ho ancora ricevuto proposte di matrimonio ma, al di là della battuta, credo che avendo due bambini occorra la massima serietà".

© Riproduzione Riservata.