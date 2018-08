FESTIVAL DI VENEZIA 2018/ I film (titoli, trama e trailer) in gara per il Leone d'oro

Festival di Venezia 2018: i film in gara con trailer e trama. Sono ventuno i titoli presenti nel concorso principale della Mostra d'arte cinematografica. CARMINE MASSIMO BALSAMO

Venezia 75 (Twitter)

FESTIVAL DI VENEZIA 2018 Svelati i ventuno titoli che concorreranno al Leone d’oro alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia. Il Festival dedicato al cinema più importante in Italia, se non in Europa, è ormai alle porte: appuntamento il prossimo 29 agosto 2018. Come dicevamo, sono stati resi noti i film che comporranno il concorso Venezia 75 e sono presenti molti lungometraggi che vi avevamo indicato qualche settimana fa: da Suspiria di Luca Guadagnino a Roma di Alfonso Cuaron, passando per The Favourite di Yorgos Lanthimos e Capri Revolution di Mario Martone. Non mancano le sorprese: fanno parte del concorso anche film difficilmente pronosticati come The Ballad Of Buster Scruggs di Ethan Coen e Joel Coen o What You Gonna Do When The World’s On Fire? di Roberto Minervini. Vi presentiamo qui di seguito tutte le trame dei lungometraggi selezionati con tutti i trailer fin qui pubblicati: un piatto ricchissimo, una delle edizioni più belle di sempre.

The Mountain di Rick Alverson. Noto soprattutto nel mondo indipendente, Rick Alverson sbarca al Lido con il suo The Mountain, un drama con Tye Sheridan, Jeff Goldblum, Hannah Gross, Denis Lavant e Udo Kier. Girato negli Stati Uniti d’America, il lungometraggio (106’) narra la storia di un giovane che ha perso la madre ed è cresciuto insieme a un padre con gravi problemi emotivi. Il ragazzo andrà a lavorare con il suo mentore, ovvero un medico che esegue lobotomie e elettroshock. Questa la brevissima presentazione della nuova opera del regista di film come The Comedy ed Entertaiment, attivo anche nel mondo dei video musicali (Sharon von Etten, Angel Olsen e Bonnie Prince Billy). Grande attesa per l’interpretazione di Jeffrey Goldblum, che abbiamo visto in Jurassic Park e Indipendence Day.

Non Fiction (Doubles vies) di Olivier Assayas. Tra i film più pronosticati, Non Fiction (Doubles vies) è l’ultimo lavoro del celebre regista parigino Olivier Assayas. Reduce dal successo di Personal Shopper, l’autore parigino presenta la sua opera con protagonisti Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Théret, Pascal Greggory. Distribuito da I Wonder Pictures, Non fiction è un dramedy leggero e narra la storia dell’editore Alain che lotta per adattarsi alla rivoluzione digitale e a tutto quello che questa comporta. L’editore nutre grandi dubbi sul nuovo manoscritto del suo autore Leonard, un testo autobiografico che ricicla la sua sotria d’amore con una starlet. Ma Selena, moglie di Alain e nota attrice teatrale, la pensa diversamente.

The Sisters Brothers di Jacques Audiard. Grande frequentare della Croisette del Festival di Cannes, Jacques Audiard ha deciso di portare al Festival di Venezia il suo debutto in lingua inglese: parliamo di The Sisters Brothers, western girato tra Spagna, Romania e Francia con protagonisti Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed. Un film totalmente diverso da Dheepan - Una nuova vita, che nel 2015 venne premiato con la Palma d’Oro, ed è l’esordio assoluto dell’autore francese in lingua inglese. The Sisters Brothers è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo dello scrittore canadese Patrick de Witt: nel corso della caccia all’oro in California, due fratelli accettano di ammazzare un cercatore d’oro decisamente particolare, ma la missione si rivelerà più complicata del previsto. Qui di seguito il trailer del film

First Man di Damien Chazelle. Di First Man di Damien Chazelle ve ne avevamo già parlato: il nuovo lavoro del regista di La La Land è stato selezionato come film di apertura di Venezia 75 e concorrerà anche nella selezione principale per il Leone d’Oro. Protagonisti, oltre al fidato Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy. Distribuito da Universal Pictures, Il primo uomo uscirà al cinema il prossimo 31 ottobre 2018 ed è considerato come uno dei film più importanti della stagione, papabile front runner agli Oscar 2019. L’opera di Chazele racconta la storia della missione della Nasa per portare l’uomo sulla luna e si concentra sulla figura di Neil Armstrong negli anni tra il 1961 e il 1969. Un film totalmente distante da La La Land, basato sul libro di James Hansen e che esplora i sacrifici fatti per una delle missioni più pericolose della storia. Qui di seguito il trailer del film

The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen. Ecco la sorpresa di Venezia 75: l’ultimo lavoro di Ethan e Joel Coen, tra gli autori più importanti del panorama internazionale. Secondo western in concorso, The Ballad of Buster Scruggs vede come protagonisti Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson, Tom Waits, Bill Heck, Zoe Kazan, Tyne Daly, Brendan Gleeson: si tratta di una mini-serie ambientata nel vecchio west, sei storie che si intrecciano. Un progetto ambizioso, che narrerà la storia rispettivamente di: un cowboy canterino; un inetto ladro di banche e bestiame; uno show teatrale itinerante; un cercatore d'oro raggirato; una donna in viaggio con due guide; passeggeri di una diligenza diretta verso una meta misteriosa. Acquistato da Netflix, il film dei fratelli Coen sarà certamente tra i più attesi dell'intero Festival.

Vox Lux di Brady Corbet. Una delle scommesse di Barbera: l’opera seconda del promettente Brady Corbet, che presenterà il suo Vox Lux. Dopo l’esordio del 2015 con The Childhood of a Leader, vagamente ispirato al racconto dello scrittore francese Jean-Paul Sartre, l’autore e attore di Scottsdale questa volta racconta la storia di una popstar (Celeste) nata dopo aver subito un disastro che ha avuto ripercussioni sul suo Paese. Una sinossi essenziale per il momento, con Barbera che punta molto su questo titolo: il cast, oltre la protagonista Natalie Portman, vede la presenza di attori come Jude Law, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Jennifer Ehle.

Roma di Alfonso Cuaron. A cinque anni di distanza dal capolavoro e campione di incassi al botteghino Gravity, il regista messicano Alfonso Cuaron torna al Festival di Venezia con la sua ultima fatica: l’ambizioso Roma, con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Carlos Peralta, Nancy García. Il lungometraggio, che dura 135', racconta un anno turbolento della vita di una famiglia borghese degli anni Settanta nella Citta del Messico. Le domestiche Cleo e Adela, di discendenza mixteca, lavorano per la famiglia guidata da Sofia, che deve fare fronte all’assenza del motivo. Cleo affronta una notizia devastante e questo rischia di distrarla dal prendersi cura dei quattro figli di Sofia. Il tutto su uno sfondo sociale e politico decisamente delicato. Qui di seguito il trailer del film, girato in bianco e nero

22 July di Paul Greengrass. Noto per film come The Bourne Ultimatum e Captain Phillips - Attacco in mare aperto, Paul Greengass approda al Lido con 22 July: un film biografico e drammatico che verrà distribuito da Netflix. Il cast è composto da Anders Danielsen Lie, Jonas Strand Gravli, Jon Øigarden, Isak Bakli Aglen, Seda Witt, Maria Bock, Thorbjø Harr, le riprese si sono svolte tra Norvegia e Islanda. Come dicevamo, si tratta di un’opera biografica e racconta la vera storia delle conseguenze causate dall’attentato che colpì la Norvegia il 22 luglio del 2011: 77 persone morirono in un duplice attentato di un estremista di destra, che fece esplodere una autobomba nel centro di Oslo e fu protagonista di una sparatoria in un campus giovanile organizzato dal Partito Laburista Norvegese.

Suspiria di Luca Guadagnino. Era nell’aria da diverso tempo, ora è giunta anche la conferma ufficiale: Suspiria di Luca Guadagnino sarà presente nel concorso principale del Festival di Venezia 2018. Il remake del celebre horror di Dario Argento è uno dei titoli più attesi dell’anno, in particolare dopo il successo del regista italiano con il suo Call me by your name. Cast di altissimo livello: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Lutz Ebersdorf, Jessica Harper, Chloë Grace Moretz, Angela Winkler, Sylvie Testud, Renee' Soutendijk, Ingrid Caven, Malgorzata Bela. Distribuito da Videa, Suspiria durerà oltre due ore e rimarcherà, ma in maniera originale, l’opera del maestro dell’horror italiano: in una famosa scuola di danza, l’oscurità inghiottirà la direttrice artistica, una giovane ballerina e una psicoterapeuta in lutto. Alcuni soccomberanno all’incubo, mentre altri si sveglieranno… Qui di seguito il trailer del film

Werk ohne Autor di Florian Henckel von Donnersmarck. A otto anni di distanza dal poco fortunato The Tourist, il regista tedesco Florian Henckel von Donnersmarck presenta alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il suo Werk ohne Autor. Premio oscar per il miglior film straniero nel 2007 per Le vite degli altri, l’autore di Colonia ritorna con una produzione imponente: 188’, nel cast Tom Schilling, Paula Beer, Sebastian Koch, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci. Il lungometraggio racconta tre epoche di storia tedesca e si ispira a fatti realmente accaduti attraverso gli occhi dell’artista Kurt Banert: dal suo amore per Elisabeth al rapporto complicato con il suocero, il professore Professor Seeband che, disapprovando la scelta della figlia, cerca di porre fine alla relazione. Ma le loro vite sono già legate a un crimine commesso dallo stesso professore decenni prima… Qui di seguito il trailer del film

The Nightingale di Jennifer Kent. Altra scommessa del direttore Barbera: parliamo dell’opera seconda di Jennifer Kent, nota al grande pubblico per l’esordio spettacolare con Babadook. Il suo ultimo lavoro è The Nightingale, cast composto da Aisling Franciosi, Sam Claflin, Baykali Ganambarr, Damon Herriman, Harry Greenwood, Ewen Leslie, Michael Sheasby, Charlie Shotwell. Ambientato nella Tasmania del 1825, il film narra le vicenda di una giovane irlandese testimone del brutale assassinio del marito e del figlio per mano del padrone e dei suoi soldati. La donna, una ventunenne, vuole giustizia e prende con sé un aborigeno segugio: con la attraversa il deserto australiano per avere la sua vendetta, ma il viaggio le riserverà molto di più di quanto si aspettasse in un primo momento…

The Favourite di Yorgos Lanthimos. Assente a sorpresa al Festival di Cannes, Yorgos Lanthimos sbarca al Lido con il suo The Favourite. Reduce dal bellissimo The killing of a sacred deer, il regista presenta un nuovo lungometraggio in lingua inglese e il cast è di assoluto rispetto: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn. Film biografico, La Favorita è ambientato nell’Inghilterra del 1700 e narra le vicende della fragile e instabile regina Anna nel corso della guerra contro la Francia. La donna, interpretata da Olivia Colman di The Crown, siede sul trono inglese ma effettivamente il regno è in mano da Lady Sarah, persona a lei vicina. Tutto cambia con l’arrivo a corte di Lady Abigail, con le due che utilizzerano la situazione politica per diventare la favorita della Regina. Qui di seguito il trailer del film

Peterloo di Mike Leigh. Già Leone d’oro nel 2004 per il suo Il segreto di Vera Drake, Mike Leigh torna al Lido con l’imponente Peterloo: dramma di 154’, nel cast presenti Rory Kinnear, Maxine Peake, Pearce Quigley, David Moorst, Rachel Finnegan, Tom Meredith. L’ultima fatica del regista classe 1943 racconta uno degli episodi più violenti della storia dell’Ottocento: siamo al 16 agosto del 1819 a Manchester, in Saint Peter’s Field; la cavalliera della Gran Bretagna spara contro una folla di manifestanti, circa ottanta mila, nel corso di un comizio che chiedeva la riforma elettorale al parlamento britannico. Undici uomini persero la vita, con centinaia di feriti: un massacro sanguinoso, visto dalla prospettiva di Mike Leigh… Qui di seguito il trailer del film

Capri Revolution di Mario Martone. La chiusura di una ideale trilogia composta da Noi Credevamo e Il Giovane Favoloso: così possiamo presentare Capri Revolution, il nuovo film di Mario Martone. Il lungometraggio dura oltre due ore e vede nel cast: Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro, Eduardo Scarpetta, Jenna Thiam, Ludovico Girardello, Lola Klamroth, Maximilian Dirr, Donatella Finocchiaro. L’opera è ambientata nel 1914, mentre l’Italia si appresta ad entrare in guerra. Una comune di persone nordeuropee ha trovato a Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell’arte. Capri però ha una sua forte identità, incarnata dalla capraia Lucia: il film si sviluppa a partire dall’incontro tra la giovane, la comune guidata da Seyby e il giovane medico del Paese. Qui di seguito vi proponiamo una clip del lavoro del regista campano

What you gonna do when the world’s on fire? di Roberto Minervini. Terzo e ultimo regista italiano nel concorso principale è Roberto Minervini, reduce dal bellissimo documentario Louisiana (The Other Side) e che presenta il suo What you gonna do when the world’s on fire?. Ancora un documentario per l’autore nato a Fermo, di cui vi proponiamo la sinossi dei colleghi di Coming Soon: “Judy cerca di mantenere a galla la propria famiglia allargata, mentre gestisce un bar minacciato dalla gentrificazione. Ronaldo e Titus, due giovanissimi fratelli, crescono in un quartiere afflitto dalla violenza, mentre il padre è in prigione. Kevin, Big Chief della tradizione indiana del Mardi Gras, lotta per mantenere vivo il patrimonio culturale della sua gente attraverso i rituali del canto e del cucito. Infine, il gruppo rivoluzionario delle Black Panthers indaga sul linciaggio di due ragazzi nel Mississippi, mentre organizza una protesta contro la brutalità della polizia”.

Napszallta (Sunset) di Laszlo Nemes. Juli Jakab e Vlad Ivanov sono i protagonisti dell’ultimo film del regista ungherese Laszlo Nemes: Napszallta (Sunset). Noto in tutto il mondo per lo straordinario Il figlio di Saul, che ha ottenuto l’Oscar per il miglior film straniero, Nemes punta ancora una volta su un dramma: inizio ‘900 a Budapest, la giovane Irisz arriva nella capitale ungherese con il sogno di diventare modista nella cappelleria appartenuta ai defunti genitori. Arrivata al negozio però viene cacciata dal nuovo proprietario: sono in corso i preparativi per l’arrivo di ospiti importanti, ma ad un tratto un uomo si presenta. E’ alla ricerca di un certo Kalman Leiter e Irisz, riluttante all’idea di lasciare Budapest, inizia a seguire le tracce di Kallman… Qui di seguito il trailer del film

Freres Ennemis di David Oelhoffen. Altro regista francese in concorso è David Oelhoffen, giovane cineasta che presenta in concorso a Venezia il suo Freres Ennemis, con protagonisti Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Adel Bencherif, Sofiane Zermani, Nicolas Giraud, Marc Barbe, Sabrina Ouazani, Gwendolyn Gourvenec. Sulla scia di The Departed di Martin Scorsese, il lungometraggio narra la storia di due amici di infanzia che finiscono per prendere strade opposte: uno, Manuel, abbraccia la vita criminale, l’altro, Driss, diventa un poliziotto. I due si ritroveranno quando il più grande affare del criminale va storto: i due ex amici si rendono conto di aver bisogno l’uno dell’altro per sopravvivere nei loro mondi. Grande curiosità per il nuovo lavoro di Oelhoffen, già a Venezia nel 2014 con Far from Men che ottenne tre riconoscimenti.

Nuestro Tiempo di Carlos Reygadas. Dopo Alfonso Cuaron, ecco un altro regista messicano: parliamo di Carlos Reygadas, che presenta nel concorso principale il suo Nuestro Tiempo. Il cast, oltre allo stesso Reygadas, è composto da: Natalia López, Eleazar Reygadas, Rut Reygadas, Phil Burgers. Non sono stati ancora resi noti dettagli particolari sulla trama del film ma, secondo quanto riportato da Film Tv, l’opera del cineasta centroamericano racconta la storia di Juan e Ester, coppia che ha una relazione decisamente aperta. La donna si innamora di un altro uomo e Juan dovrà combattere contro i suoi stessi paradigmi e le sue convinzioni. E’ il quinto film per Reygadas, a sei anni di distanza di Post Tenebras Lux: presentato al Festival di Cannes 2012, ottenne il premio per la migliore regia.

At Eternity's Gate di Julian Schnabel. Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Niels Arestrup: questo lo straordinario cast dell'ultimo film di Julian Schnabel, At Eternity's Gate. A ventidue anni di distanza dalla sua opera prima Basquiat, basato sulla vita dell’artista Jean-Michel Basquiat, il cineasta statunitense porta sul grande schermo gli ultimi e tormentati anni di vita di Vincent van Gogh, interpretato dallo straordinario Willem Dafoe. Un periodo molto importante quanto turbolento della vita del celebre pittore, morto ad appena 37 anni, ma anche produttivo: in quegli anni infatti ha realizzato capolavori che hanno scritto la storia dell’arte e che ancora oggi incantano in tutto il mondo.

Acusada di Gonzalo Tobal. Altra scommessa del direttore Barbera è l’opera seconda di Gonzalo Tobal, il drama Acusada. Dopo l’esordio di buona fattura con Vallegas, il regista argentino racconta una vicenda che ricorda molto il delitto di Meredith (come sottolineato dallo stesso Barbera): la vita della studentessa Dolores viene sconvolta quando la sua migliore amica viene assassinata. A due anni di distanza dal delitto lei è l’unica accusata del crimine, nel frattempo divenuto caso mediatico: Dolores si isola a casa in attesa del processo, con i genitori al lavoro con un team legale, pronti a fare qualsiasi cosa per difenderla e scagionarla. Un film di altissima tensione, di cui vi proponiamo il trailer qui di seguito

Zan (Killing) di Shinya Tsukamoto. Ventunesimo e ultimo film del concorso è Zan (Killing) di Shinya Tsukamoto. Il regista di Tokyo presenta a Venezia 75 il suo lungometraggio di azione, dedicato al mondo samurai. Capofila del cinema cyberpunk giapponese, Tsukamoto ambienta la sua opera a metà Ottocente: un ronin, ovvero un samurai senza padrone, cerca di sopravvivere ai cambiamenti che il suo Paese sta affrontando a causa del violento passaggio dal feudalesimo alla modernità. Non il classico film sui samurai però: il ronin si scopre capace di uccidere, un dettaglio non da poco nella tradizione nipponica…

