FILIPPO BISCIGLIA / Dal successo di Temptation Island ai nuovi progetti (Maurizio Costanzo Show)

Filippo Bisciglia, ospite questa sera del Maurizio Costanzo Show, ha da poco archiviato la conduzione di Temptation Island preparandosi a nuovi progetti per la prossima stagione.

05 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Filippo Bisciglia sarà uno degli ospiti della replica del Maurizio Costanzo Show, che Canale 5 trasmetterà questa sera in seconda serata. Il popolare conduttore è attualmente impegnato in Temptation Island, in attesa dell'ultima puntata nella quale si parlerà di quattro coppie a un mese dalla fine delle riprese. Per lui si è trattato di un'esperienza particolarmente impegnativa, caratterizzata da grandi emozioni soprattutto per quanto riguarda alcune coppie, e soddisfacente anche dal punto di vista degli ascolti. Intervistato dal sito Tvzap, infatti, il fidanzato di Pamela Canassa ha precisato: "Gli ascolti sono stati buoni quest’anno come del resto nelle due edizioni precedenti, solo che quest'anno anziché raggiungere i 4 milioni di telespettatori verso la terza puntata li abbiamo raggiunti sin dalla prima. Siamo tutti molto felici, è un successo che, tra virgolette, ci aspettavamo, perché lo vedevamo dall'entusiasmo su internet e per la strada."

L'EMOZIONE PER LE LACRIME DI ORONZO

Intervistato dal sito Tvzap, Filippo Bisciglia ha raccontato di essersi emozionato molto durante le recenti riprese di Temptation Island e di essersi fatto coinvolgere soprattutto da una coppia: "Le lacrime di Oronzo, quando eravamo io e lui da soli, mi sono entrate dentro. Ho visto un ragazzetto che viene da una piccola realtà in Puglia, che si è trovato davanti alle telecamere e ha fatto un po’ il belloccio in un primo momento, ma subito dopo si è reso conto della bellissima ragazza che aveva accanto ha iniziato a piangere. In quel caso mi sono commosso". Bisciglia ammette di sentirsi sempre molto felice quando vede le coppie uscire insieme dal programma e di continuare ad avere rapporti con loro anche al termine delle registrazioni. Si instaura un bellissimo rapporto, tanto che in passato è stato invitato più volte ai matrimoni ai quali però ha deciso di non partecipare: " Se dovessi andare a un matrimonio, poi automaticamente dovrei andare a tutti, perché per me sono tutti uguali".

IL RITORNO A TALE E QUALE SHOW

Archiviata l'esperienza a Temptation Island, Filippo Bisciglia questa sera sarà ospite del Maurizio Costanzo Show, nella replica della puntata già trasmessa lo scorso aprile. In futuro, dopo una breve vacanza, il popolare conduttore sarà alle prese con un nuovo impegno televisivo che lo riporterà nuovamente a Tale e quale show. Per lui che lo scorso anno era stato uno dei cantanti più apprezzati, nella prossima stagione ci sarà il torneo dei campioni. Lui stesso conferma tale gradito impegno: " A Tale e Quale ho unito canzone e imitazione ed è uscito un bellissimo risultato. Quindi sono felice di tornare, a meno che non ci siano altre proposte che però ancora non vi posso dire... " Le proposte di qui parla Bisciglia sono ancora top secret ma di certo non riguarderanno il mondo delle fiction. Il suo sogno, infatti, non riguarda la carriera di attore ma la conduzione di programmi televisivi, seguendo la strada già intrapresa.

