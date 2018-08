Franco Battiato ha l'Alzheimer?/ Alice smentisce: “Qualcuno si improvvisa neurologo e amico pur non essendolo”

Franco Battiato ha l'Alzheimer? Alice smentisce le voci sullo stato di salute del cantautore: “Qualcuno si improvvisa neurologo e amico pur non essendolo”. Le ultime notizie

05 agosto 2018 Silvana Palazzo

Franco Battiato non è malato di Alzheimer. È l'amica di lunga data e collega Alice a smentire le voci sulle condizioni di salute del cantautore catanese, assente dai palchi da nove mesi. Con un post su Facebook ha raccontato di una recente telefonata, «piacevole e divertita», con Battiato. «Il caso ha voluto che apprendessi di quanto è stato recentemente pubblicato in rete su Battiato proprio poco dopo una piacevole e divertita telefonata con Franco stesso. Così ora ho scoperto che c'è qualcuno che si improvvisa “neurologo” e persino “amico”, pur non essendolo affatto», ha scritto l'artista, al secolo Carla Bissi. Dopo giorni di preoccupazione e informazioni contrastanti sullo stato di salute del cantautore, è Alice a rompere il silenzio e fare chiarezza. Il riferimento è al post, pubblicato e poi rimosso da Facebook, di Roberto Ferri, un altro cantautore e amico di Battiato, che aveva scatenato illazioni sulla malattia.

“NON È MALATO DI ALZHEIMER! RISPETTATE LA SUA PRIVACY”

Alice, al secolo Carla Bissi, ha fatto appello al «buon senso» chiedendo privacy per Franco Battiato, rivolgendosi anche a stampa e media che hanno dato risalto alla notizia. «Quanto alle testate che hanno ripreso e amplificato tale elegia, forse non hanno avuto il tempo, i mezzi o la voglia di fare prima una piccola verifica. E, in ogni caso, non sarebbe male, dato che la parola “privacy” si è ormai svuotata di qualsiasi valore reale, provare a riesumare il caro vecchio buon senso al fine di lasciare nel riserbo di cui ha bisogno chi sceglie di dedicarsi alla guarigione delle conseguenze di così tanti e sfortunati incidenti», ha scritto Alice su Facebook. Queste parole si aggiungono a quelle dei familiari di Battiato che nei giorni scorsi hanno smentito la diagnosi di Alzheimer per il cantautore e hanno chiesto riserbo per proteggere la sua convalescenza. Battiato è lontano dai palchi da quando a novembre si è fratturato un femore dopo una brutta caduta in casa.

