GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Fabrizio Corona protagonista con ex parenti ed ex fidanzate?

Grande Fratello Vip 2018: Fabrizio Corona protagonista indirettodel reality condotto da Ilary Blasi? Nina Moric e Silvia Provvedi pronte a varcare la porta rossa.

05 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip

Ora è ufficiale: il Grande Fratello Vip tornerà in onda a settembre. Da qualche giorno, canale 5 sta trasmettendo il promo della nuova edizione che sarà condotta da Ilary Blasi e dovrebbe avere ancora Alfonso Signorini come opinionista. Il pubblico, però, si aspetta anche di rivedere, seppur per un breve momento, anche Cristiano Malgioglio all’interno della casa più spiata d’Italia. Per lanciare la nuova edizione vip del reality show, infatti, canale 5 ha scelto proprio Malgioglio che è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione. Tuttavia, il protagonista del Grande Fratello Vip 2018 potrebbe essere, seppur indirettamente, Fabrizio Corona. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, tra i concorrenti, potrebbero esserci sia l’ex moglie di Corona, Nina Moric che la sua ex fidanzata, Silvia Provvedi la quale potrebbe varcare la famosa porta rossa di Cinecittà con la sorella Giulia. Corona, così, potrebbe essere il protagonista delle dinamiche della casa con le storie vissute prima con la modella croata e poi con la gemella bruna delle Donatella.

RUMORS SUI CONCORRENTI

Per conoscere tutto il cast del Grande Fratello Vip 2018 sarà necessario aspettare ancora. Probabilmente, infatti, l’ufficialità arriverà solo pochi giorni prima della puntata del debutto. Tuttavia, ci sono già tre nomi che gli addetti ai lavori danno per certi. Si tratta dell’ex tronista ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi Francesco Monte che, lo scorso anno, proprio nella casa di Cinecittà, disse addio a Cecilia Rodriguez che era la sua fidanzata; l’attore e l’ex veejay di Mtv Enrico Silvestrin e Giulia Salemi che gira nei salotti televisivi come opinionista. Il resto del cast è ancora top secret anche se potrebbe esserci Ronn Moss. L’attore americano che ha interpretato per anni Ridge Forrester di Beautiful, dopo l’addio alla soap opera, sta sperimentando nuove esperienze professionali e tra queste potrebbe esserci anche la reclusione nella casa di Cinecittà.

