IERI E OGGI IN TV SPECIALE/ Su Rete 4 la finale del Festivalbar 1996 e Viva Napoli 1996

Ieri e Oggi in tv Speciale va in onda su Rete 4 con due grandi trasmissioni del passato: la finale del Festivalbar 1996 in cui trionfò Eros Ramazzotti e Viva Napoli 1996.

05 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Rete 4

Grande appuntamento con Ieri e Oggi in tv, il programma di Rete 4, ideato per colmare i vuoti del palinsesto di Mediaset. Domenica 5 agosto, a partire dall’1:45, il pubblico potrà rivivere le emozioni di due trasmissioni che, nel corso degli anni, hanno regalato grande successo a Mediaset come il Festivalbar e Viva Napoli. All’1:45 andrà in onda la prima parte della finale del Festivalbar 1996 mentre alle 3:25 sarà trasmessa la seconda parte della finale. Alle 4:50, poi, sarà la volta di Viva Napoli 1996. La trasmissione, ideata da Paolo Piccioli, propone spezzoni delle trasmissioni di maggior successo di Mediaset. In questa versione speciale, però, Ieri e Oggi in tv propone integralmente i due appuntamenti televisivi. Due appuntamenti dedicati soprattutto agli amanti della musica che potranno così tornare indietro nel tempo e cantare i più grandi successi del 1996.

LA FINALE DEL FESTIVALBAR 1996

Il Festivalbar 1996 fu trasmesso in dieci puntate e si svolse a Cava degli Umbri a San Marino, Piazza del Popolo a Fermo, Capoliveri, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della finalissima. A condurre il trentatreesimo Festivalbar fu un trio d’eccezione formato da Amadeus, Alessia Marcuzzi e Corona. A trionfare, invece, fu sia nella categoria singoli con Più bella cosa che in quella album con Dove c'è musica. Oltre ad Eros Ramazzotti, sul palco del Festivalbar si alternarono i grandi nomi della musica italiana e internazionale come Ligabue, Gianluca Grignani, Miguel Bosè, Gianna Nannini, Michele Zarrillo, Gerardina Trovato, Alexia, Bryan Adams, Robert Miles, Nek, Gianni Morandi, The Cure, Shaggy, Luca Carboni, Zucchero, Ambra, Dirotta su Cuba, Neri per Caso, Oasis, Ron, Elio e le storie tese e tanti altri.

© Riproduzione Riservata.