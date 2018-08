IL RITMO DELLA VITA/ Su Canale 5 il film con Anna Safroncik (oggi, 5 agosto 2018)

Il ritmo della vita, il film in onda su Canale 5 oggi pomeriggio alle ore 17,30. Nel cast troviamo Anna Safroncik, Antonio Cupo, alla regia Rossella Izzo. Il dettaglio della trama.

05 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ANCHE ANTONIO CUPO

Il ritmo della vita, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 5 agosto 2018 alle ore 16,30. Alla regia di questa pellicola dal genere commedia troviamo Rossella Izzo che ha operato principalmente nel settore delle serie televisive come 'Caro maestro', durante la metà degli anni '90, 'Una donna per amico' e 'Una donna per amico 2' alla fine degli anni '90, 'Provaci ancora prof!', suo successo personale nel terzo millennio, una carriera che ha dato alla Izzo grande smalto lavorando per la televisione soprattutto del gruppo Mediaset. . Nel cast la protagonista principale è l'attrice ucraina Anna Safroncik, anch'essa reginetta di serie televisive, anche soap opera italiane di successo come 'Centro Vetrine', 'Carabinieri', 'Camera cafè', mentre nel cinema ha lavorato per diversi registi sia in commedie che in pellicole drammatiche. Il partner maschile nel film è invece l'italo-canadese Antonio Cupo, attore che ha respirato il cinema internazionale come nel caso di 'Lizzie McGuire - Da liceale a popstar' con Hillary Duff, oppure 'Clive Barker's Saint Sinner' un horror del 2004 mai tradotto per il cinema italiano. La trama del film ha la stessa indole di una soap opera italiana, quindi drammatica ma con tempi di recitazione meno dilatati per non scadere nel prolisso letterario e recitativo. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL RITMO DELLA VITA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Giulia è una donna sola con la responsabilità di crescere una figlia tra mille difficoltà. Unendo al sua passione per il ballo e la necessità di lavorare, nel tempo diviene direttrice della 'Open Dance', una scuola nella quale vengono insegnati balli di sala tradizionali. Proprio di fronte alla sua sede, un grosso investimento decide di aprire un centro dedicato al fitness ed alla cura del corpo nel quale, tra modernità e fashion, trova anche posto l'insegnamento della danza. La concorrenza di questo centro mette a rischio l'esistenza della scuola da lei diretta. Unica chance a lei concessa e rimettersi in competizione partecipando ad un importante gara di ballo locale per dimostrare a tutti che la 'Open Dance' non punta al fashion ma al lavoro sodo e professionale e la qualità dell'insegnamento nasce nella buona preparazione delle sue maestre di danza. In questa fase delicata della vita Giulia incontrerà anche l'amore, una porta che si apre nel cuore di una donna sino a qualche giorno prima arido e timoroso di fallire di nuovo.

