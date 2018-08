JUNIOR/ Su Italia 1 il film con Danni De Vito (oggi, 5 agosto 2018)

Junior, il film commedia in onda su Italia 1 oggi, nel primo pomeriggio. Nel cast figurano Danni De Vito e Arnold Schwarzenegger, alla regia Ivan Reitman. La trama del film nel dettaglio.

05 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST ARNOL SCHWARZENEGGER

Junior, il film commedia in onda su Italia 1 oggi, domenica 5 agosto 2018 alle ore 14,10. Una pellicola divertente, spensierata, surreale, ma non stupida, per quanto un film nel quale Danni De Vito recita assieme ad Arnold Schwarzenegger non può non esserlo. 'Junior' fu un grande successo al botteghino nel 1994, una commedia diretta dal regista slovacco, naturalizzato americano, Ivan Reitman. Dunque la coppia protagonista vede il grande Danni De Vito, (una carriera che lo vide iniziare in sordina nel ruolo grottesco del folle Martini, nel capolavoro di Milos Forman 'Qualcuno volò sul nido del cuculo'), e di un non insolito Arnold Schwarzenegger, impegnato in un ruolo in cui la necessità primaria è divertire più che portare alla massima suspense la platea. Infatti, sempre con Ivan Reitman aveva proprio partecipato alle commedie 'I gemelli' (ancora una volta assieme a Danni De Vito) e 'Un poliziotto alle elementari'. Accanto a questa folle coppia l'ottima Emma Thompson, anch'essa attrice poliedrica in grado di spingersi sino al dramma totale o vivere con intelligenza la sua propensione per commedie brillanti e raffinate. Nel cast troviamo anche Frank Langella, un passato nel cinema horror pionieristico per una carriera che nel tempo progredì in ruolo eclettici, quasi sempre co-protagonista ma di lusso, come in questo film. Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

JUNIOR, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Larry Arbogast e Alexander Hesse sono una coppia di ginecologi ricercatori che sta mettendo a punto un nuovo farmaco in grado di fermare un eventuale aborto spontaneo, l'Expectane. Nel momento in cui richiedono al direttore del progetto di intercedere affinché la commissione conceda loro la sperimentazione finale sull'uomo, incontrando il parere negativo del superiore il quale licenzia la coppia, decidono di comune accordo di continuare a testare il farmaco in solitaria. Larry convince il collega a provare l'Expectane su di lui ed immediatamente Alexander accetta ma il processo che ne conseguirà ha una causa/effetto paradossale e inaspettata, ma è meglio scoprire fotogramma dopo fotogramma cosa succederà allo scienziato. Nel pieno della follia sperimentale, infatti, Alexander s'impianta un ovulo al suo interno portando avanti una folle gravidanza che però attecchisce quando in realtà avrebbe dovuto interrompersi per motivi biologici. Diverrà il primo uomo a partorire una creatura o la ragione lo porterà a riconsiderare il tutto? Se ciò vi sembra surreale non guardate il film con occhi scientifici ma siate aperti ad una incredibile storia al di sopra delle righe.

