Katherine Kelly Lang/ Brooke Logan di Beautiful non crede nel matrimonio (Maurizio Costanzo Show)

Katherine Kelly Lang, ospite della puntata odierna di Beautiful, presenta il suo attuale compagno e parla della sua lunga carriera nella soap americana.

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 22.11 Annalisa Dorigo

Katherine Kelly Lang (Brooke)

Katherine Kelly Lang discute del suo personaggio. In tutto, la Brooke di Beautiful ha incassato 17 proposte di matrimonio. 15 le nozze celebrate, 10 delle quali solo con Ridge. "Per quale motivo gli sceneggiatori ti fanno sposare con questa frequenza?". E lei: "Non lo so, in effetti è frustrante". Questa è la fiction. E nella vita? "Sono stata sposata 'solo' due volte. Adesso ho un compagno meraviglioso che adoro, e siamo uniti solo nei nostri cuori". Lui si chiama Dominique Zoida, "il mio Ridge della vita reale". "Ma voi pensate di sposarvi?", domanda indiscreto Costanzo. "Ne abbiamo parlato, ci stiamo pensando. Come tanti crediamo che non sia necessaria una firma su un foglio come prova d'amore". Dominique non fa l'attore: "Gestisco le nostre aziende", spiega, "abbiamo una società di Triathlon, una linea di abbigliamento, e un grande progetto che partirà in Puglia quest'estate". [agg. di Rossella Pastore]

LA PUNTATA

L'attrice Katherine Kelly Lang, conosciuta dal pubblico di Canale 5 come volto di Brooke Logan nella serie televisiva Beautiful sarà tra gli ospiti della puntata di questa sera del Maurizio Costanzo Show ci sarà anche . Insieme al collega John Mc Cook (Eric Forrester), la Lang è l'unica ad essere presente fin dalla prima puntata delle popolare soap opera e i trent'anni di costanti riprese non sembrano affatto averla stancata: bellissima, in perfetta forma e grande sportiva, l'attrice americana avrebbe voluto correre durante la maratona di Roma ma ha dovuto rinunciare al suo sogno in quanto la sua presenza era richiesta a Los Angeles per le nuove riprese di Beautiful. Intervistata da Maurizio Costanzo, ha comunque avuto la possibilità di farsi conoscere meglio, raccontando anche qualche aneddoto sulla sua vita privata, sul lavoro e sulla relazione sentimentale con Dominique Zoida, di 16 anni più giovane di lei.

Katherine Kelly Lang presenta il suo fidanzato Dominique Zoida

A Beautiful l'abbiamo vista al fianco di uomini molto più vecchi ma anche di amanti ben giovani che l'hanno resa la vamp per eccellenza della soap americana. E anche nella vita reale l'attrice Katherine Kelly Lang ha al suo fianco un uomo con una evidente differenza d'età: Dominique Zoida, chiamato sul palco del Maurizio Costanzo Show insieme alla sua compagna, ha 40 anni mentre l'attrice ne ha 56. La coppia, che si è conosciuta in occasione di una gara di Triathlon di cui entrambi sono grandi appassionati, sta insieme da due anni e da tempo non si nasconde più. "L'età non conta, conta essere in sintonia e felici. Noi per ora questi 16 anni non li sentiamo", ha precisato l'attrice durante l'intervista nel programma di Canale 5. Ha quindi ammesso di non essere sposata con il suo attuale compagno, con il quale condivide anche il lavoro: è lui, infatti, a gestire le varie aziende di cui entrambi sono proprietari e grazie alle quali intrattengono rapporti di affari in Italia.

Presto un nuovo matrimonio?

Nel corso dell'intervista al Maurizio Costanzo Show, Katherine Kelly Lang ha ripercorso la sua carriera a Beautiful, programma nel quale recita da ben 31 anni. Oltre ad avere girato più di 7000 puntate, l'attrice è stata protagonista di ben 17 proposte di matrimonio, di cui 14 sono stati celebrati (di essi 10 con Ridge). Alla richiesta del conduttore: "Per quale motivo gli sceneggiatori vogliono che ti sposi sempre?", l'attrice divertita ha precisato: "È la stessa domanda che faccio anch'io agli sceneggiatori. È frustrante la cosa..." Nella sua vita privata è stata sposata due volte: "Ma adesso ho un compagno meraviglioso, che adoro, però non siamo sposati, lo siamo nei nostri cuori", confessa a Maurizio Costanzo. L'attrice però non esclude che le cose possano cambiare in futuro e che l'amore con Dominique venga coronato con le nozze. La coppia è unita anche dagli affari, come precisato da Zoida: "Gestisco le aziende di cui siamo proprietari: una società di Triathlon, una linea di abbigliamento di articoli sportivi e di costumi da bagno oltre un progetto nuovo che partirà in Puglia".

