L'ALLIEVA/ Anticipazioni: due nuovi casi di omicidio per Alice Allevi (replica, rai 1)

L'Allieva torna questa sera in replica su Rai 1 con due nuovi casi di omicidio. Alice Allevi dovrà infatti indagare sulla misterisa morte di una commessa e sul malore che ha stroncato...

05 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Alessandra Mastronardi è L'Allieva

Alessandra Mastronardi torna questa sera nei panni de L'Allieva, la studentessa di medicina più bizzarra della tv nata dalla penna di Alessia Gazzola. Indecisa sul proprio futuro professionale e incerta anche su quello sentimentale, Alice Allevi dovrà fare i conti con l'uomo che in qualche modo le ha stregato il cuore, il dottor Claudio Conforti, al quale è legata da una forte complicità, ma anche da un rapporto ricco di conflitti. Ma cosa succederà ai due protagonisti nel corso delle repliche che Rai 1 trasmetterà in onda questa sera? Il primo episodio, dal titolo L'allieva, vedrà alice finalmente pronta a dare il via alla sua specializzazione, dal momento che è ormai certa di voler diventare una specializzanda in medicina legale. Tuttavia, affinché ogni cosa vada per il verso giusto, dovrà dimostrare al suo superiore, il dottor Conforti, di avere talento da vendere. Ci riuscirà nel nuovo caso che il suo superiore le sottoporrà nel corso della puntata?

L'ALLIEVA, IL PRIMO CASO

L'Allieva questa sera dovrà vedersela con due casi molto intricati. Nel primo, nella puntata dal titolo L'allieva, lo staff dell'istituto di Medicina Legale verrà chiamato in un negozio di abbigliamento, dove una donna, la commessa, giace senza vita. I protagonisti daranno immediatamente il via alla raccolta dei primi reperti e all'analisi della scena del crimine, ma sarà in laboratorio che Alice farà una scoperta che potrebbe cambiare il corso delle indagini: la vittima, infatti, era allergica al paracetamolo. La prima ipotesi, di conseguenza, porterà la specializzanda a pensare che Giulia, questo il nome della vittima, sia morta di overdose dopo aver assunto una droga tagliata con il paracetamolo, ma il ritrovamento di una siringa sospetta nel cassonetto dei rifiuti aprirà ben presto a nuovi scenari. Alice, infatti, si convincerà che la morte di Giulia non è frutto di una disgrazia, ma di un omicidio studiato da qualcuno che voleva sbarazzarsi di lei.

"SEGRETI A FIOR DI PELLE"

Nell'episodio dal titolo Segreti a fior di pelle, il secondo di questa stagione in replica su Rai Uno, Alice Allevi si ritroverà in commissariato, dove un ragazzo, in maniera del tutto improvvisa, si sentirà male e si accascerà a terra. La dottoressa darà la prima a soccorrerlo, ma il suo intervento e il tempestivo arrivo dell'ambulanza non riusciranno a salvarlo. Intanto, a creare ulteriore tensione nella vita della protagonista sarà la perfida dottoressa Boschi, che, in vista dei nuovi progetti di studio, non le darà tregua. In aggiunta a ciò, l'insegnante annuncerà ad Alice che l'illustre professor Malcomess ha intenzione di leggere personalmente il compito che le è stato assegnato, per questo motivo, sarà costretta a lavorare all'articolo per tutta la notte. Al mattino, però, le cose si complicheranno, dal momento che riceverà una notizia che potrebbe cambiare per sempre il c orso della sua vita.

© Riproduzione Riservata.