Le idi di marzo/ Curiosità e cast sul film Rai Movie diretto da George Clooney (oggi, 5 agosto 2018)

Le idi di marzo/ Curiosità e cast sul film Rai Movie diretto da George Clooney

Le idi di marzo, il film in onda su Rai Movie oggi, in seconda serata. Nel cast figurano Goerge Clooney che ha diretto anche la regia, Ryan Gosling e Philip Seymour Hoffman.

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 15.03 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rai Movie

Cosa c'è di meglio che di un bel thriller politico per passare la seconda serata di oggi, 5 agosto, in compagnia di Rai Movie? di Il progetto che portò alla realizzazione de Le Idi di Marzo prese il via nel 2010, quando George Clooney acconsentì a firmare il contratto attraverso il quale si impegnò a dirigere il film, oltre a produrlo. Tra le case di produzione che presero parte al progetto troviamo anche la società gestita da Leonardo Di caprio. La pellicola, con un investimento iniziale di circa 10 milioni di dollari, riscosse un successo senza precedenti. Proiettata in anteprima internazionale in occasione del Festival del Cinema di Venezia, Le Idi di marzo uscì poi nei cinema americani nell'ottobre del 2011 ed in quelli italiani nel mese di dicembre dello stesso anno. Il grande successo coinvolse anche gran parte della critica internazionale. Le Idi di marzo, infatti, si aggiudicò diversi premi e nomination di prestigio come una nomination agli Oscar, quattro candidature ai Golden Globe, Due ai Premi BAFTA ed una ai David di Donatello come miglior pellicola straniera dell'anno.

NEL CAST ANCHE PAUL GIAMATTI

Le idi di marzo è il film drammatico che sarà protagonista della seconda serata di Rai Movie questa domenica 5 agosto 2018, a partire dalle 23,25. La pellicola, prodotta e realizzata nel 2011, ha potuto contare sulla regia di Goerge Clooney, uno degli attori hollywoodiani più amato al mondo. Nel corso della sua carriera ha diretto diversi film di discreto successo come Confessioni di una mente pericolosa, In amore niente regole, Monuments Men e Suburbicon. Nel cast di attori protagonisti del film, oltre allo stesso George Clooney che interpreta il personaggio di Mike Morris, troviamo Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti e Marisa Tomei. L'intera trama del film non è totalmente inedita e ripercorre minuziosamente la vicenza politica legata a Howard Dean, noto politico statunitense. Parte della trama è ispirata all'opera teatrale che il commediografo americano Beau Willimon realizzò diversi anni prima. Lo stesso Beau Willimon collaborò alla sceneggiatura ed alla produzione. Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

LE IDI DI MARZO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Mike Morris e Franklin Thompson sono in netta competizione. Solo uno di loro, infatti, diventerà il futuro presidente dei democratici. Protagonista della storia è però il giovanissimo Stephen Mayers, che sta curanto la campagna elettorale per conto di Mike Morris. Dopo uno dei sui primi discorsi in pubblico, il giovane Mayers viene contattato dall'entourage che cura la campagna di Franklin Thompson e gli viene proposto di accodarsi al team di sostenitori dell'avversario di Mike Morris. Stephen, però, affermando di essere profondamente legato ai valori che Morris sostiene, decide di rifiutare la proposta. Intanto si lega sentimentalmente a Duffy, una giovane stagista che lavora per conto di Thompson.

