Lo squalo 4, il film horror su Rete 4: trama e cast con Loren Gary e Michael Caine (oggi, 5 agosto 2018)

Lo squalo 4, il film horror in onda su Rete 4 ogg in seconda serata. Nel cast ci sono Loren Gary, Michael Caine, alla regia Joseph Sargent. La trama del film nel dettaglio.

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 15.21 Cinzia Costa

il film horror in seconda serata su Rete 4

Nonostante il cattivo riscontro di pubblico e critica del terzo capitolo della saga cinematografica iniziata con Lo squalo, i produttori decisero comunque di dare all'epopea cinematografica una degna conclusione con un quarto ed ultimo capitolo. Sarà proprio questo che oggi, 5 agosto, andrà in onda nella seconda serata di Rete4. La particolarità che riguarda questo film è legata alla presenza di due finali alternativi nettamente diversi l'uno dall'altro. Il primo finale venne usato solo per la versione televisiva del film dove lo squalo protagonista della storia perde la vita in maniera brutale alla fine del la narrazione. Nel secondo finale invece lo squalo riesce a sopravvivere. Questo secondo finale è stato utilizzato solo per la versione Home Video. Il quarto capitolo della saga riuscì a fare peggio del terzo arrivando ad incassare poco più di 51 milioni di dollari. La critica fu unanime nel decretare Lo Squalo 4 come una delle pellicole cinematografiche più brutte di sempre. Ancora oggi nei principali portali di recensioni cinematografiche Lo Squalo 4 detiene una percentuale di voti positivi pari allo 0%. Furono ben sette le candidature che la pellicola si aggiudicò nell'87 ai razzie Awards. In compenso l'attrice Loren Gary riuscì ad accaparrarsi una candidatura come migliore interprete dell'anno ai Saturn Awards.

NEL CAST LOREN GARY

Lo squalo 4 è la pellicola horror che Rete 4 trasmette in seconda serata domenica 5 agosto, a partire dalle 23,50. La pellicola è stata diretta nel 1987 da Joseph Sargent, regista americano famoso per aver curato la regia di film come Mcarthur in generale ribelle, Nightmares incubi, Il colpo della metropolitana e Medici per la vita. Lo Squalo 4 è il quarto capitolo della saga cinematografica iniziata nel 1975 con la prima pellicola della serie affidata alla regia di Steven Spielberg. La narrazione del film riprende il filo dalla storia del terzo capitolo e vede protagonisti i familiari del Tenente Martin Brody, che ha perso la vita dopo aver salvato la vita di migliaia di persone e fermato l'avanzata degli squali. Nel cast del film gli attori protagonisti sono Loren Gary, Michael Caine, Karen Young and Judith Barsi. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LO SQUALO 4, LA TRAMA DEL FILM HORROR

Dopo la morte di suo padre, lo sceriffo Martin Brody, Sean ha deciso di diventare sceriffo a sua volta. Purtroppo, un giorno il giovane viene brutalmente ucciso da un gigantesco squalo che non gli lascia scampo. L'incubo che ha terrorizzato l'isola è dunque tornato. Prima che il resto della famiglia dello sceriffo Brody venga eliminata, Ellen (moglie di Martin), decide di fuggire via dall'isola per rifugiarsi alle Bahamas. Qui, lentamente, cerca di ricostruirsi una vita anche grazie all''incontro con l'affascinante Oagie. Ma per qualche strano scherzo del destino il terribile squalo bianco sembra averli seguiti fin lì, quasi a voler annientare l'intera famiglia Brody. Mentre il figlio di Ellen, Michael, avvista lo squalo senza avvertire sua madre, la donna inizia ad avvertire una stranissima sensazione di inquietudine.

