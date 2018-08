MISS ITALIA 2018/ Valentina Basilisco è la seconda prefinalista: ha vinto la fascia di Miss Eleganza Liguria

Si chiama Valentina Basilisco ed è la più "elegante" di tutta la Liguria. La diciottenne genovese è seconda tra le prefinaliste di Miss Italia 2018.

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 15.02 Rossella Pastore

Miss Eleganza Liguria 2018

Valentina Basilisco è la seconda prefinalista di Miss Italia 2018. La diciottenne genovese è stata incoronata ieri in Liguria, sbaragliando la concorrenza di altre 19 candidate. L'identikit di Valentina è il seguente: studentessa, 1,70, capelli castani, occhi verdi. Segno zodiacale: acquario. Ma qui le stelle c'entrano poco. La giovane miss ha conquistato la giuria a colpi di sorrisi e tacchi a spillo. Il presidente – l'assessore Andrea Guzzi – ha premiato la miss con un prezioso gioiello. Fascia e corona la fanno accedere di diritto alle prefinali nazionali di Jesolo, dal 3 al 10 settembre nel caso della Liguria.

CLASSIFICA E CONCORSO

La classifica è così definita: Valentina Basilisco, Martina Rostagno (studentessa, 18 anni, Fossano), Serena Garofalo (ballerina, 22 anni, Fossano), Asia Spina (studentessa, 18 anni, Sestri Levante), Gemma Lenoci (studentessa, 21 anni, Borghetto S. Spirito), Marianna Camagnaz (studentessa, 20 anni, Torino). "Un ringraziamento ai parrucchieri dei Saloni Hair Style Paoli & Piera Pollara di Finale Ligure – dicono gli organizzatori –per le acconciature e il trucco delle concorrenti". Degno di nota il contributo dello showman Raffaello Zanier e Sabrina Figari, qui in veste di conduttori dell'evento. Il prossimo appuntamento con Miss Italia Liguria è previsto per mercoledì 8 agosto a Sanremo. In questo contesto verrà premiata la terza finalista regionale Miss Cinema Liguria 2018. La finalissima di Miss Liguria si terrà nel capoluogo di regione domenica 26 agosto.

