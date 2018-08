MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Ospiti e diretta: Corinne Cléry, Iva Zanicchi e l'amore in età adulta (Replica)

Torna questa sera l'appuntamento con le repliche del Maurizio Costanzo Show su Rete 4. Ecco tutti gli ospiti e gli argomenti di questa nuova puntata

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 23.10 Anna Montesano

Corinne Cléry è la "ragazzina" della situazione. "Mi sono sposata tre volte. Ora sto con un ragazzo che ha 28 anni meno di me. In realtà è lui il vecchio della situazione". Corinne se la ride, e Iva si accoda: "Anche il mio compagno è più giovane: dieci anni di differenza". Pare quasi una gara, finché Corinne non torna sui suoi passi: "Ho avuto uomini più giovani, uomini più grandi; l'età non conta. Non si può generalizzare". Intanto Maurizio si inalbera: "Ahò, lo vedo che c'è la pubblicità! Annateve a pijà 'n cafè!". In studio si ride, ma il clima non è dei migliori. "Però lo fanno bene il loro lavoro". Da quando vuol dire demerito? [agg. di Rossella Pastore]

LE IMITAZIONI DI BISCIGLIA

"Filippo Bisciglia… vogliamo procedere?". Maurizio Costanzo lo invita al centro dello studio. Dopo una prima esibizione sulle note di Minuetto, Bisciglia azzarda Occidentali's Karma. "Guardate che è proprio bravo!", nota Costanzo. Il meglio di sé lo dà con Ramazzotti: "Cosa volete? Ligabue, Ferro… Eros?". Il pubblico non ha dubbi: "Ramazzotti!". È in effetti il migliore. Nonostante la bravura, il conduttore dimentica il nome. "Me lo ricordate?". Sconcerto in sala. "Ahò, ve vojo vedè alla mia età! Il fatto è che questi si guadagnano il pane scrivendo cartelli. Ma io me li ricordo, i nomi… [di solito]". [agg. di Rossella Pastore]

SIMONA VENTURA E IL RAPPORTO COL FIGLIO

Dopo il brutto spavento del mese scorso, Simona Ventura è pronta a tornare in tv. Lo farà a settembre, su Canale 5, con la prima edizione di Temptation Island Vip. A proposito dell'incidente, Niccolò Bettarini ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho rischiato la vita", ammette consapevole, "mamma è stata malissimo, papà fragile per la prima volta". Su papà Stefano ha aggiunto: "Non si era mai fatto vedere piangere in tutta la sua vita. Appena è entrato in ospedale non è riuscito a trattenere le lacrime. L'ho sempre visto come un uomo forte; per la prima volta mi è apparso fragile. Ma questa esperienza ci ha avvicinato ancora di più". Di mamma Simona ha detto: "Più delle parole ho sentito un pianto liberatorio. E più che il dolore ho sentito il sollievo, la gioia di parlarmi prevaleva sul resto. So che ha passato delle ore terribili, è stata malissimo, e questo mi strazia". Il rapporto madre-figlio appare rinnovato: insieme, la famiglia Bettarini si è concessa un po' di relax al mare. [agg. di Rossella Pastore]

RITA DALLA CHIESA SULLA CACCIATA DA MEDIASET

La riconferma di Rita Dalla Chiesa a volto Mediaset non è mai arrivata. La stessa conduttrice, nel frattempo, ha cambiato idea: "Mi sarebbe piaciuto, ma a oggi no. Se non posso avere un programma tutto mio, pazienza, ma mi sarebbe piaciuto avere almeno una rubrica. Per me è molto importate lavorare". Brutto colpo anche la sospensione dall'Ordine dei Giornalisti: "Dopo tanti anni passati a Mediaset… ho voluto bene all'azienda in un modo indescrivibile. Ho dato quello che potevo, forse sto pagando per quancosa che non capisco". L'intervista a Sono ha fatto rapidamente il giro del web. Alcuni passaggi suonano come uno sfogo: "Non ho chiesto spiegazioni perché non sono abituata a rompere, a chiedere, a bussare alle porte, a lasciare le caramelle sulle scrivanie dei dirigenti". Ma nonostante questo non si arrende. Anzi: in attesa di essere "riabilitata", la Dalla Chiesa è ospite stasera al Maurizio Costanzo Show. [agg. di Rossella Pastore]

LA REPLICA

Torna anche questa sera l'appuntamento col Maurizio Costanzo Show. Rete 4, settimana dopo settimana, ripropone le repliche dell'ultima edizione dello show, che è stata ricchissima di protagonisti. Così questa sera, 5 agosto 2018, Rete 4 ripropone la puntata che ha come protagonista Rita Dalla Chiesa, prima moglie di Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo 2018. Continua, infatti, il compianto per l’amato conduttore, omaggiato già nella precedente puntata. Nella puntata di questa sera, infatti, toccherà proprio a Rita Dalla Chiesa condividere col pubblico il grande dolore della perdita di colui che, oltre al suo compagno, è stato un grande amico. Rita Dalla Chiesa non sarà l'unica ospite della puntata. Con lei ci saranno anche Katherine Kelly Lang alias Brooke Logan, la vera star della soap opera Beautiful, in onda dal 1987 e Simona Ventura.

GLI OSPITI DI MAURIZIO COSTANZO

Maurizio Costanzo, nella puntata di questa sera del suo famosissimo talk show, ospiterà anche Valeria Imbrogno e Marco Cappato, la fidanzata e l’amico di dj Fabo, la cui storia ha fatto discutere tutta l’Italia per aver sostenuto il suicidio assistito, pratica illegale in Italia. Ospiti della serata anche il direttore del Tg4 Mario Giordano, i campioni dello sci paraolimpico Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal ma anche l’attore Massimo Ciavarro e suo figlio Paolo Ciavarro, che quest'anno abbiamo meglio conosciuto durante il ruolo di supporter della trasmissione Amici. Maurizio Costanzo, inoltre, farà due chiacchiere con Iva Zanicchi, Filippo Bisciglia e le attrici Corinne Cléry ed Emanuela Tittocchia. Una puntata imperdibile, anche se in replica!

