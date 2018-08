Meghan Markle / "Una figura rivoluzionaria. A lei ora un importante compito": parla Antonio Caprarica

Il noto giornalista, esperto di teste coronate Antonio Caprarica, parla di Meghan Markle e del suo essere "rivoluzionaria": ecco le sue rivelazioni...

05 agosto 2018 Anna Montesano

Meghan Markle

Meghan Markle ha compiuto 37 anni. La Duchessa del Sussex ha festeggiato il suo primo compleanno da "reale", in modo totalmente differente da come avrebbe fatto se non lo fosse stata. L'anno scorso, quando erano solo fidanzata, Harry e Meghan hanno festeggiato il compleanno di lei in vacanza in Sudafrica. Una storia, quella di Meghan Markle, che continua ad affascinare il mondo. Da molti è stata appellata come "una figura rivoluzionaria" ed effettivamente, la duchessa lo è. Lo pensa anche il noto giornalista Antonio Caprarica che, al settimanale Vero, anticipa qualche dettaglio del suo libro sulla famiglia reale e, soprattutto, si sofferma sulla figura di Meghan Markle e sul suo matrimonio col principe Harry. "Mi è piaciuto davvero moltissimo il loro matrimonio: ha rappresentato un momento di autentica rivoluzione nella rigida etichetta della corte inglese, all'insegna, contemporaneamente, della rottura e dell'ammodernamento" dichiara il giornalista.

"UN IMPORTANTE COMPITO PER MEGHAN MARKLE"

Caprarica, esperto della famiglia reale inglese, motiva infatti la sua dichiarazione sulla Markle: "Un atto che non può non lasciare il segno nella vicenda dinastica dei Windsor. La più medioevale delle istituzioni, la monarchia, spalanca le sue braccia alla discendente di schiavi africani. Personalmente, lo trovo un messaggio all'altezza dei tempi moderni improntato al cosmopolitismo e al globalismo, degno della migliore Inghilterra, a dimostrazione della sapienza politica che continua a innervare la monarchia britannica." Tuttavia, Meghan ha ora un importante compito: "Chiaramente ora, per Meghan, si porrà un problema di "rodaggio": un conto, infatti, è fare per qualche tempo la stella di una serie televisiva a Hollywood, un altro è interpretare una "soap opera" storica come quella dei Windsor, che va in onda da secoli".

© Riproduzione Riservata.