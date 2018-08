Oroscopo di Paolo Fox e classifica settimanale 5-10 agosto 2018/ Previsioni: cielo vincente per il Leone

Paolo Fox, oroscopo di oggi e classifica settimanale dal 5 al 10 agosto 2018 su DiPiù Tv. Previsioni segno per segno: cielo vincente per il Leone, Venere favorevole ai Gemelli da lunedì.

L'Oroscopo di Paolo Fox non ci lascia da soli nemmeno d'estate: la sua classifica dei segni è già stata svelata su DiPiù TV. Chi troviamo al primo posto? Il Leone riceve cinque stelline, per un cielo vincente su molti fronti. I nati del segno infatti possono aprire le porte all'Amore, anche se si tratta di storie nate da poco. Le coppie appena create saranno più importanti e chi si è lasciato alle spalle un vecchio amore, adesso ritorna a risalire. Novità in arrivo entro breve. Bene anche il Lavoro: chi si è fatto notare potrà vivere un momento speciale. I single della Vergine potrebbero essere alle prese con una relazione intrigante. Alcuni però potrebbero procedere con un ultimatum. Scelte importanti e programmi definiti per le coppie, ma niente tradimento. Le conseguenze potrebbero scottare. Opportunità in arrivo per chi è in proprio, grazie ad un successo inaspettato. I single della Bilancia possono contare su Venere nel segno fin da lunedì. Le emozioni potrebbero travolgere venerdì. Luna in buona posizione da lunedì permette ampio respiro alle coppie, che vanno più d'accordo. Rinnovi in arrivo anche nel Lavoro, grazie al cielo vincente. Presto soddisfazioni anche per chi ha cambiato mansione o professione. Il Sagittario è emotivo, ma per questo vivrà delle emozioni più intense. Agosto permetterà un forte recupero in Amore. Le coppie che hanno resistito alle turbolenze sono più forti. Si può ricominciare ad organizzare progetti in comune, come le vacanze. Qualcuno potrebbe iniziare una nuova sfida nel Lavoro oppure intraprendere una strada vincente.

Venere favorevole ai Gemelli

Il responso di Paolo Fox e del suo Oroscopo è già arrivato. Il settimanale DiPiù TV ci permette di scoprire che il Toro è fra i segni ad aver conquistato quattro stelline per la classifica di questa settimana. I nati del segno infatti potrebbero trovare l'Amore, magari grazie alle vacanze di agosto. Si ricomincia anche per chi si è separato di recente. le coppie in viaggio vivono un buon periodo, anche grazie alla Luna nel segno sabato e domenica. Le spese sono state tante, ma ora si recupera qualcosa o si migliora la situazione economica. Occasioni in più per chi lavora nel turismo. Venere sarà di nuovo favorevole per i Gemelli a partire da lunedì. I nati del segno dovranno sfruttare al meglio la situazione astrale in Amore, superando le diffidenze maturate a luglio. Novità possibili con i segni di Bilancia e Sagittario. Anche le coppie hanno superato la crisi più recente ed ora si riparte alla grande. Chi ha bisogno di fare chiarezza può contare su venerdì. Occorre invece rinnovare il Lavoro, cercare nuovi punti di partenza per ottenere i risultati che si attendono da due anni. Venere in aspetto neutrale per lo Scorpione, che spinge ad allontanare chi non è alla sua altezza. Si potrebbero fare delle conoscenze ineressanti, anche se si dovrà agire con cautela per non esagerare a parlare. Le coppie devono stare in guardia per i fine settimana in famiglia. Giove in transito nel segno non permette di accelerare i tempi nel Lavoro, dato che i cambiamenti avverranno solo fra un anno. L'Acquario ha vissuto un periodo di forte intolleranza e si è tenuto lontano dall'Amore. Qualcuno potrebbe addirittura pensare di stare da solo, pur di non correre rischi. Le coppie più solide riprendono forza, anche se prima dell'autunno qualcuno dovrà fare delle scelte. Il Lavoro prevede indecisione sul percorso da intraprendere, ma tutto sarà più chiaro entro un anno. I Pesci trovano più facile parlare d'Amore, anche se qualcuno è rimasto a digiuno per tanto tempo. I nati del segno potranno contare su maggiori risorse grazie a Venere, che da lunedì non sarà più in opposizione. Le coppie sono ancora in crisi, a causa di provocazioni e fratture. Sarà possibile però cercare di recuperare. Il Lavoro va avanti meglio di prima, soprattutto per chi ha già ricevuto conferme negli scorsi mesi.

Disagi in amore per il Cancro

L'Oroscopo di Paolo Fox ed il settimanale DiPiù TV si uniscono ancora una volta per parlarci di stelle. Ultimi in classifica, ma con tre stelline, i nati dell'Ariete a causa di un periodo altalenante in Amore. Anche se il momento non è dei più difficili, le incomprensioni sono sempre dietro l'angolo. Alcuni dovrebbero chiarire i propri sentimenti. Le coppie potrebbero riavvicinarsi, anche se il compito non sarà dei più semplici. Le giornate peggiori saranno giovedì e venerdì. Cautela con le spese. Venere in rtansito non agevola il Lavoro, anche se i cambiamenti che avverranno nei prossimi mesi non dispiaceranno troppo ai nati del segno. I nati del Cancro vivono dei disagi che non riesce a condividere in Amore. Si potrebbe pensare ad una strada nuova, anche se con cautela. Le scelte saranno all'ordine del giorno per le coppie, anche se tempo oppure denaro potrebbero mancare. Con un partner Cancro, l'agosto spingerà ad avere dei ripensamenti in amore, anche se piccoli. Giove favorevole aiuta invece il Lavoro, ma la stanchezza sarà importante. Sarebbe meglio pensare ad una pausa o una vacanza. I Capricorno sono un po' nervosi e potrebbe esserci uno sbotto di rabbia soprattutto attorno a giovedì e venerdì. Alcuni hanno davvero bisogno di chiarezza, tanto da diventare intolleranti. Le coppie che mirano a recuperare il tempo perduto potranno contare su Venere da lunedì. Il Lavoro stanca, ma con un po' di pazienza arriveranno delle risposte entro fine mese.

