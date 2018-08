PIEDONE LO SBIRRO/ Su Rai 3 il film con Adalberto Maria Merli (oggi, 5 agosto 2018)

Piedone lo sbirro, il film in onda su Rai 3 oggi, nel primo pomeriggio. Nel cast ci sono Bud Spencer e Adalberto Maria Merli, alla regia Stefano Vanzina. La trama del film nel dettaglio.

05 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel primo pomeriggio di Rai 3

NEL CAST BUD SPENCER

Piedone lo sbirro è il film comico poliziesco che Rai 3 trasmetterà nel primo pomeriggio di oggi, domenica 5 agosto 2018. Con la regia di Steno la pellicola è stata interpretata da Bud Spencer, Adalberto Maria Merli, Raymond Pellegrin e Enzo Cannavale. Il regista del film, famoso pcon il nome d'arte Steno, è Stefano Vanzina, uno dei registi italiani più famoso e amato di tutti i tempi. Tra i suoi più grandi capolavori ricordiamo film come Vita da cani, Guardia e ladri, Totò e i re di Roma, Un giorno in pretura, Mio figlio Nerone, I moschettieri del mare, Amore all'italiana e Il vichingo venuto dal sud. Steno e Bud Spencer hanno collaborato in diversi oggetti cinematografici come Piedone d'Egitto e Banana Joe. Il personaggio di Tabassi è stato interpretato da Adalberto Maria Merli, attore italiano famoso per le sue apparizioni in film come Il poliziotto della Brigata criminale, Segreto di Stato, Il colore della Vittoria, Speriamo che sia femmina e Cento giorni a Palermo. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PIEDONE LO SBIRRO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Protagonista del film è il commissario Rizzo, a tutti noto come Piedone. Specializzato in operazioni anti droga, è noto per il suo singolare modo di operare durante le missioni. Rizzo, infatti, è totalmente disarmato e affronta i criminali a mani nude, mettendoli al tappeto con cazzotti e pugni. Purtroppo i suoi modi di fare finiscono per indispettire i suoi superiori. Rizzo viene infatti sospeso dopo aver pestato a sangue un pericolo pregiudicato napoletano, Ferdinando Scarano. La situazione diventerà decisamente complicata quando Scarano verrà ucciso. Tutte le prove indiziarie sembreranno far credere agli inquirenti che ad aver commesso l'omicidio sia stato proprio Piedone.

