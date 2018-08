POLDARK/ Anticipazioni del 5 agosto 2018: una tragedia in arrivo per Ross (finale di stagione)

Poldark, anticipazioni del 5 agosto 2018, in prima Tv su Canale 5. Le scelte di Demelza avranno un impatto sulla sua vita; Francis ed Elizabeth si ammalano.

Poldark, in prima Tv su Canale 5

POLDARK, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 5 agosto 2018, Canale 5 trasmetterà gli ultimi due episodi di Poldark, in prima Tv. Saranno il settimo e l'ottavo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito all'arrivo del giovane dottor Dwight Enys (Luke Norris) in città, Ross (Aidan Turner) e Demelza (Eleanor Tomlinson) partecipano ad uno spettacolo noioso, che si concluderà con la nascita inaspettata della loro prima figlia. La piccola Julia viene poi battezzata dallc oppia, che decide quindi di festeggiare l'evento con gli amici. Si scopre però che George (Jack Farthing) è riuscito ad acquisire altre quote delle miniere. Dato che alcuni azionisti vorrebbero vendere, Ross inizia a valutare la possibilità di acquistare. Demelza riceve poi la visita dei genitori, vestiti a lutto, che ne approfittano solo per biasimare la figlia. In seguito, Demelza decide di fare visita a Blamey (Richard Harrington) di nascosto da Verity (Ruby Bentall), sicura che fra loro possa ancora esserci qualcosa. Per riuscire a fermare George e la famiglia, Ross decide di mettere a conoscenza il cugino della possibilità di unirsi in un'unione di fusione. Intanto, Blamey cambia idea e raggiunge Demelza, chiedendo il suo aiuto per riuscire a riconquistare Verity.



Quando i Warleggan decidono di dare un ballo, Verity si offre per aiutare Demelza a partecipare al grande evento. Blamey vorrebbe che la fidanzata parlasse con Ross, ma la ragazza crede che non sia ancora giunto il momento giusto. Intanto, Keren si provoca una frattura ad una gamba solo per incontrare Dwight. Francis invece continua a bere e punzecchiare la sorella, parlando del suo eventuale matrimonio inadeguato. Al ballo, George convince Ross a partecipare ad una serie di partite con l'inganno. La partita tuttavia diventa motivo per George di rubare le finanze del suo rivale. Ross si gioca tutto fino all'ultimo gioiello prezioso, sotto lo sguardo preoccupato di Demelza e le voci di biasimo dei presenti. La moglie decide poi di impedirgli di giocarsi i suoi futuri guadagni, proponendogli di impegnare la collana che le ha regalato. Ross però capire che l'avversario sta barando e si riprende tutto ciò che ha perso durante la serata, accusando George di non proteggere i suoi ospiti. Prima di ritornare a casa, Demelza riceve una lettera di Blamey che le chiede ancora una volta aiuto: Francis non lo perdonerà mai e Verity dovrà scegliere. Intanto, il minatore che ha sposato Keren rivela a Ross di credere che l'attrice lo tradisca.

POLDARK, ANTICIPAZIONI DEL 5 AGOSTO 2018, EPISODIO 7

Verity decide di fuggire con Blamey e Francis pensa che sia tutta colpa del cugino. Intanto, George fa la sua mossa per indebolire la fusione voluta da Ross e restituisce parte del denaro che Francis ha perso al gioco in cambio dei nomi dei partner del cugino. Molti di questi devono soldi ai Warleggan e questo dà modo a George di pretendere che venga tutto saldato. Nel frattempo, Keren riesce a sedurre Dwight, ma Mark lo viene a sapere. Demelza invece decide di confessare quale parte ha avuto nella fuga d'amore di Verity, mentre Ross intuisce di essere stato tradito dal cugino.

ANTICIPAZIONI DEL 5 AGOSTO 2018, EPISODIO 8

Una volta ottenuto ciò che voleva, George è in grado di far chiudere la società di Ross e festeggia acquistando una nave. Dilaga tuttavia un'epidemia di difterite che non guarda in faccia a nessuno e che colpirà Francis, Elizabeth ed il figlio della coppia. Data la volontà di Demelza di offrire il suo aiuto, la ragazza e la figlia di Ross verranno colpite a loro volta dalla malattia. Le conseguenze saranno molto gravi per la piccola Julia: la sua morte spingerà Demelza verso una lunga malattia da cui riuscirà a riprendesi solo grazie a Dwight. Le sue sofferenze tuttavia aumenteranno in seguito all'arresto di Ross.

