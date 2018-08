Poliziotto in prova, Italia 1/ Trama, cast e info streaming del film. Tutte le curiosità (oggi, 5 agosto 2018)

Poliziotto in prova, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 5 agosto 2018 in prima serata. Nel cast ci sono an Ice Cube, Kevin Hart, Bruce McGill e John Leguizamo, alla regia Tim Story.

il film d'azione in prima serata su Italia 1

La critica ha bocciato il “buddy cop movie” Poliziotto in prova: “Qualcuno, però, ci dovrebbe spiegare le ragioni del grande successo di 'Poliziotto in prova' per tre settimane ai vertici del box-office con 135 milioni di dollari d'incasso… Se in America Kevin Hart (proveniente dalla serie 'Scary Movie') ha molti fan, il poliziotto Ben dalla parlantina a mitraglia non è più originale del film nel suo complesso. Quanto alla regia, Tim Story si limita a innestare il pilota automatico fornendo una prestazione ai minimi sindacali”, ha scritto Roberto Nepoti, su La Repubblica. E ancora: Spiacerà a chi la storia l'ha già vista al cinema un sacco di volte e la tollererebbe forse soltanto con attori di grossa simpatia. Ice Cube e Kevin Hart hanno certo un pubblico, ma solamente tra i «coloured». Nel cast c'è il grande Fishburne, ma in una marchetta quasi disonorevole”, ha commentato Giorgio Carbone, su Libero. Ricordiamo che “Poliziotto in prova”, clicca qui per vedere il trailer, andrà in onda su Italia 1 a partire dalle 21.30, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

CURIOSITÀ

Poliziotto in prova è il film offerto per la prima serata di oggi, 5 agosto, su Canale 5. Due anni dopo la pubblicazione del primo film, Tim Story ha diretto un sequel dal titolo Un poliziotto ancora in prova, che prevede ancora una volta come protagonisti la coppia formata da Ice Cube e Kevin Hart. Nonostante il budget esiguo, stimato attorno ai 25 milioni di dollari, l'incasso ha superato ogni aspettativa: la stima è di oltre 145 milioni per la distribuzione mondiale. Inizialmente i due protagonisti scelti per il ruolo di James e Ben erano Dwayne Johnson e Ryan Reynolds. In una particolare scena, il personaggio di Ben fa un lungo discorso che comprende diverse citazioni di un dialogo affrontato da Denzel Washington nel film Training Day. Ice Cube invece cita se stesso e la propria canzone It Was a Good Day durante il discorso fatto dal suo personaggio in sala conferenze.

NEL CAST KEVIN HART

Poliziotto in prova è la proposta di Italia 1 per il suo prime time di oggi, domenica 5 agosto 2018. La messa in onda è attorno alle 21.20, per una regia di Tim Story. La pellicola è inoltre del 2014 e si basa su un soggetto creato da Greg Coolidge, che ha curato anche la sceneggiatura al fianco di Matt Manfredi, Phil Hay e Jason Mantzoukas. Musiche e colonna sonora sono invece ad opera di Christopher Lennertz. Il cast comprende Ice Cube, il rapper e produttore discografico, oltre a Kevin Hart, Bruce McGill, John Leguizamo, Bryan Callen, Tika Sumpter, Laurence Fishburne e Jacob Latimore. Il protagonista Ice Cube figura inoltre fra i produttori del film, in collaborazione con Larry Brezner, Will Packer e Matt Alvarez. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

POLIZIOTTO IN PROVA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film Poliziotto in prova segue le vicende di Ben Barber, un addetto alla sicurezza di stanza in un liceo. Un giorno scopre di essere stato scelto per entrare a far parte dell'Accademia di Polizia. Colto dal forte entusiasmo, decide di fare inoltre il grande passo con la fidanzata Angela, ma per poterla sposare dovrà chiedere il permesso a James, cognato ed agente di Polizia temuto fra i criminali. Anche se Ben non ha alcuna esperienza nel suo campo, James decide di metterlo alla prova e portarlo con sè in alcune missioni. Per riuscire a farlo desistere dal diventare poliziotto, il cognato ha tuttavia richiesto in segreto in centrale di potersi occupare dei casi più spinosi. L'occasione giusta verrà regalata a Ben solo grazie ad un traffico d'armi, un caso che James sta seguendo da tempo senza successo, e che gli permetterà di dimostrare il suo vero valore in campo.

