QUELLA SPORCA DOZZINA/ Su Rete 4 il film con Lee Marvin (oggi, 5 luglio 2018)

05 agosto 2018 Cinzia Costa

il film di guerra nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE ROBERT RYAN

Quella sporca dozzina, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 5 agosto 2018 alle ore 15.40. La pellicola è stata diretta nel 1967 da Robert Aldrich, regista americano famoso anche per aver curato la regia di Che fine ha fatto Baby Jane, che ha diretto 5 anni prima. Altri suoi grandi successi sono stati film come 10 secondi col diavolo, Sodoma e Gomorra, Non è più tempo d'eroi, Un gioco estremamente pericoloso, I ragazzi del coro e California Dolls. Nel cast di attori protagonisti del film troviamo interpreti del calibro di Lee Marvin, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Charles Bronson e Jim Brown. Il personaggio protagonista del maggiore John Griezmann venne interpretato dallo straordinario Lee Marvin, attore americano apparso in film come Cat Ballou, Il talismano della Cina, Corriere diplomatico e Otto uomini di ferro. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

QUELLA SPORCA DOZZINA, LA TRAMA DEL FILM DI GUERRA

Siamo in piena Seconda Guerra Mondiale e gli Alleati stanno per compiere il decisivo sbarco Normandia. Mentre tutta Europa è flaggellata da morte e distruzione, un gruppo di militari amercani decide di assoldare dodici personaggi alquanto bizzarri per addestrarli. Il loro compito sarà quello di portare a termine un'importantissima operazione segreta dalla quale dipenderanno le sorti del conflitto mondiale. I dodici galeotti dovrannno fare irruzione in una struttura francese che l'esercito nazista utilizza come dormitorio per alcuni suoi ufficiali. Se la sporca dozzina riscirà a concludere la missione con successo, in segno di gratitudine l'esercito americano farà in modo di pulire la loro fedina penale.

