Rita Dalla Chiesa/ E Fabrizio Frizzi: "Mi chiamò per dirmi che si era innamorato" (Maurizio Costanzo Show)

Rita Dalla Chiesa, ospite questa sera, del Maurizio Costanzo Show, parlerà del suo rapporto con Fabrizio Frizzi, a poche settimane dalla sua prematura scomparsa.

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 21.53 Annalisa Dorigo

Rita Dalla Chiesa (Facebook)

A Rita Dalla Chiesa, il Costanzo Show dedica un lungo applauso. Non c'è bisogno di altro: basta l'ovazione. Così il conduttore: "Io ho conosciuto suo padre… e il suo ex marito". L'invito è a esternare i suoi sentimenti: "Tu hai detto: 'Non riesco a dormire. Vorrei scrivere, scrivere tutto, perché non riesco a tenermelo dentro'. Questa è l'occasione giusta". Rita inizia dal principio: "Ci siamo conosciuti nell''82 e abbiamo convissuto per 10 anni. Nel '92 ci siamo sposati; 6 anni dopo, separati". Anche sua figlia ha subito un "trauma": "Da poco ha perso suo marito; ora anche Fabrizio. Tante volte sbagliava e lo chiamava papà: in effetti è cresciuta con lui". E ancora: "Penso che si debba avere tanto rispetto di una donna: sua moglie. Quando l'ha conosciuto, Carlotta aveva 19 anni. Io ero strutturata: di anni ne avevo 35, e venivo fuori da una situazione disastrosa". Carlotta è stata amata e protetta: "Pensate: lui chiamò me per dirmi che si era innamorato". [agg. di Rossella Pastore]

IL RAPPORTO CON CARLOTTA

Rita Dalla Chiesa sarà protagonista della replica del Maurizio Costanzo Show in onda questa sera su Canale 5. A distanza di poche settimane (tale registrazione era stata effettuata lo scorso aprile) dalla morte di Fabrizio Frizzi, la conduttrice era tornata a parlare delle sofferenze causate dalla tragedia, oltre che dal buon rapporto da sempre avuto con Carlotta Mantoan, considerata quasi un membro della famiglia insieme alla piccola Stella. Composta e ancora immersa nel dolore, la Dalla Chiesa ha ripercorso gli anni d'amore con l'ex marito con il quale è rimasta in ottimi rapporti anche dopo il matrimonio. Non a caso, quando lui ha conosciuto la Mantovan era talmente emozionato da decidere di chiamare proprio la sua Rita nel corso della notte per raccontargli gli ultimi avvenimenti. "Detestava ogni forma di pettegolezzo. Sono orgogliosa di essergli stata tanto vicina", ha detto l'ex conduttrice di Forum che ha anche ricordato come sia stato l'ex marito a cresce la figlia Giulia come sangue del suo sangue.

RITA DALLA CHIESA E L'ABBRACCIO A CARLOTTA MANTOVAN

Tra gli argomenti che Rita Dalla Chiesa chiamerà in causa nella puntata di questa sera del Maurizio Costanzo Show non potrà che esserci la morte di Fabrizio Frizzi. Finita nel mirino del web a causa delle sue dichiarazioni rilasciate in seguito al tragico avvenimento, la conduttrice parlerà anche del suo rapporto con Carlotta Mantovan e sui trascorsi con l'ex marito: "È difficile parlare di una persona che ti è stata vicina per tanti anni e ha cresciuto tua figlia: anche lei oggi sta subendo un trauma pesante. Lei a novembre ha perso mio genero, adesso ha perso Fabrizio: non è un momento facilissimo, ma penso sempre che si debba sempre rispettare la figura della moglie, che è Carlotta. Ho vissuto tutta la vita con Fabrizio, ma oggi ci sono Carlotta e Stella, che è la bimba che adorava". Sollecitata da Maurizio Costanzo, la Dalla Chiesa ha sottolineato di non avere dimenticato nulla della sua vita con Frizzi e di essersgli per sempre grata per essere stato una presenza costante in anni difficili della sua esistenza.

L'AMORE PER FABRIZIO FRIZZI È SVANITO?

Ospite questa sera del Maurizio Costanzo Show, Rita Dalla Chiesa non potrà fare a meno di parlare di Fabrizio Frizzi e della sua prematura scomparsa. "Ci siamo conosciuti nel 1982 e abbiamo convissuto per 10 anni. Poi ci siamo sposati nel '92 e lasciati nel '98" ha raccontato, aggiungendo: "È difficile parlare di una persona che ha cresciuto tua figlia per 16 anni. Giulia ogni tanto si sbagliava e lo chiamava papà". Davanti a simili racconti e consapevole dell'emozione della sua ospite, Maurizio Costanzo ha deciso di porle la domanda che tutti aspettavano "Ma tu sei ancora innamorata di lui?" Ma, abbassando lo sguardo l'ex padrona di casa di Forum ha preferito declinare la questione: "No dai, non mi sembra il caso". Stessa reazione, anche quando Costanzo le ha chiesto di raccontare come e quando Rita e Fabrizio si sono innamorati: "No Maurizio, non è carino", ha precisato in rispetto di Carlotta e della piccola Stella.

© Riproduzione Riservata.