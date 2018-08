ROBA DA RICCHI/ Su Iris il film diretto da Sergio Corbucci (oggi, 5 agosto 2018)

Roba da ricchi, il film in onda su Iris oggi in seconda serata. Nel cast figurano Paolo Villaggio, Lino Banfi e Laura Antonelli, alla regia Sergio Corbucci. La trama del film nel dettaglio.

05 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Iris

NEL CAST PAOLO VILLAGGIO E LINO BANFI

Roba da ricchi, è la pellicola comica che Iris trasmetterà in seconda serata questa domenica 5 agosto 2018, alle 23,15. La pellicola è stata diretta nel 1987 da Sergio Corbucci, noto come uno dei registi italiani di maggior successo negli anni 70 assieme a suo fratello, anche egli regista, Bruno Corbucci. Bruno e Sergio Corbucci hanno rispettivamente diretto una lunga serie di film comici tra gli anni 70 e 80, collaborando con alcuni dei più grandi attori italiani dell'epoca come Paolo Villaggio e Lino Banfi. Nel cast di Robe da ricchi, oltre a questi due mostri sacri della cinematografia italiana, troviamo altri grandi interpreti come Laura Antonelli, Milena Vukotic, Maurizio Micheli e Serena Grandi. La coppia Paolo Villaggio e Milena Vukotic è tra le più note del mondo del cinema comico nel nostro Paese. Milena Vukovic infatti ha collaborato in diversi film con protagonista Paolo Villaggio e il suo intramontabile personaggio di Fantozzi, interpretando Pina la moglie del Ragionier Fantozzi. Inoltre nel cast di Roba ma ricchi appare un altro grande attore come Renato Pozzetto che ha collaborato con Paolo Villaggio in diversi film come Le comiche e Le comiche 2. Ma adesso ecco la trama del film nel dettaglio.

ROBA DA RICCHI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di Roba da ricchi è suddivisa in tre differenti episodi. Nel primo l'assicuratore Attilio si farà facilmente raggirare dalla bella e procace Dora, che riuscirà ad intascarsi un bottino milionario. Nel secondo episodio, invece, Mapi (la moglie del ricco imprenditore pugliese Aldo Petruzzelli) convincerà il marito di aver bisogno di un'amante per riuscire a guarire dalla depressione. Nel terzo ed ultimo capitolo don Vittorino finirà per essere il protagonista dei sogni a luci rosse di un'avvenente nobildonna di Montecarlo.

