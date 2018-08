STANNO TUTTI BENE-EVERYBODY'S FINE/ Su Canale 5 il film con Robert De Niro (oggi, 5 agosto 2018)

Stanno tutti bene - Everybody's Fine, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 5 agosto 2018. Nel cast: Robert De Niro, Drew Barrymore, Rosie e Kate Beckinsale, alla regia Kirk Jones.

05 agosto 2018

il film drammatico nel primo pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ROBERT DE NIRO

Stanno tutti bene - Everybody's Fine è la pellicola che inizierà, alle ore 14,00 di questa domenica 5 agosto 2018, la fascia pomeridiana di Canale 5. La commedia ha il retrogusto drammatico di una storia sentimentale in cui sentimenti e passioni non si relegano all'accaduto, ma in esso si esaltano. Diretto dal regista britannico Kirk Jones, il film appartiene alla fascia centrale della filmografia del cineasta di cui ricordiamo principalmente 'Nanny McPhee - Tata Matilda' del 2005 con la strepitosa, in questa ed in tante altre pellicole, Emma Thompson oppure 'Il mio grosso grasso matrimonio greco 2', sequel del celebre film commedia sulle sorti di una famiglia greca in terra americana. In 'Stanno tutti bene' il protagonista principale, nel ruolo del vecchio padre Frank Goode, troviamo il grande attore Robert De Niro, Bob per tutti e per sempre, sette volte candidato al premio Oscar, due volte trionfatore nella categoria del Miglior attore, una leggenda consacrata grazie al suo grande talento. Nel ruolo delle due figlie troviamo invece Drew Barrymore, Rosie e Kate Beckinsale. Ma vediamo adesso la traam del film nel dettaglio.

STANNO TUTTI BENE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Nessuno dei quattro figli di Frank Goode è mai tornato nella casa in cui, otto mesi prima, perse la vita la madre, moglie di Frank. Ma l'uomo ora è vecchio, malato e sofferente sia a livello cardiaco che polmonare, avendo infatti contratto una fibrosi cistica dopo anni ed anni di lavoro nella ditta nella quale rivestiva cavi telefonici a stretto contatto con polveri tossiche per il sistema respiratorio. In occasione della Festa del Ringraziamento l'uomo chiede ai figli di radunarsi nella loro casa natale, per stare in compagnia tutti quanti e donare un giorno sereno al vecchio padre. I figli danno invece forfait, in quella casa non vogliono mettere più piede, quindi, nella situazione della 'montagna che va da Maometto', contro il parere del medico, Frank Goode parte per andare a trovare ognuno di loro senza preavviso, turbando le vite di questi ragazzi oramai tutti oltre i trent'anni. Prima Amy, in seguito Rosie, Robert e David, ognuno di loro riceve il padre con grande sorpresa e nel momento stesso che Frank giunge a casa di Amy, tra i quattro figli inizia una sorta di telefono rosso per iniziare una catarsi famigliare nella quale riversare irrisolti, drammi, segreti celati sotto la polvere del tempo. La tensione e le preoccupazioni salgono improvvise quando, durante uno spostamento verso il Nevada dove vive Rosie, l'uomo viene aggredito da un balordo che gli distrugge il contenitore con le pillole del cuore ed in quel preciso momento il tour famigliare s'interrompe perché la salute del vecchio padre ora è minata. Maometto deciderà quindi di andare alla montagna, cioè i figli cederanno all'orgoglio individuale per tentare di vincere la loro resistenza psicologica nel concedere al padre un ritorno collettivo nella casa in cui sono cresciuti?

