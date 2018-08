TEMPTATION ISLAND 2018/ Martina e Andrew stanno insieme? Vacanze insieme ad Ibiza

Temptation Island 2018, Martina Sebastiani e il tentatore Andrew Dal Corso stanno insieme? Vacanze ad Ibiza pet entrambi: i dettagli che non sfuggono ai fan.

05 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Andrea Dal Corso

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso stanno insieme dopo Temptation Island 2018? L’ex fidanzata di Gianpaolo Quarta e il bel tentatore, all’interno del villaggio in Sardegna, hanno legato davvero tanto. Grazie al sostegno di Andrew, infatti, Martina ha deciso di chiudere una storia che durava da cinque anni e che non le dava più quello che cercava. Nel corso degli ultimi giorni trascorsi insieme, inoltre, i due si sono anche scambiati un bacio e, davanti alle telecamere di Temptation Island, non hanno nascosto di provare qualcosa l’uno per l’altra. Cos’è successo, dunque, tra i due dopo l’ultimo falò? Alcuni utenti del Vicolo delle News hanno notato delle strane coincidenze e si dicono convinti che tra i due potrebbe esserci qualcosa di più della semplice amicizia. Oltre a seguirsi su Instagram e a scambiarsi like, infatti, i due stanno trascorrendo le vacanze ad Ibiza. La Sebastiani è partita con Lara Rosie Zorzetto mentre Andrew con alcuni amici. Inoltre, stando a quanto scrive il Vicolo delle News, i due si sarebbero mostrati nello stesso aeroporto in una storia pubblicata e poi rimossa su Instagram.

MARTINA SEBASTIANI E ANDREA DAL CORSO: LE DICHIARAZIONI

Non si sa, dunque, se Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso siano ufficialmente una coppia. Quel che è certo che l’ex fidanzata di Gianpaolo prova una vera attrazione nei confronti del single. “Ho iniziato a guardare con occhi diversi una persona che non ha mai smesso di starmi accanto. Nel bene e nel male c’era. Una persona che guarda nella mia stessa direzione di vita… che mi ha rispettata dall’inizio alla fine facendomi sentire DONNA. Non lo nego: ho provato delle emozioni! Tutto questo è successo quando ormai, dopo il quarto falò, avevo capito che non potevo più continuare a pretendere da Gianpaolo qualcosa che ancora, evidentemente, non era pronto a farmi…”, ha fatto sapere Martina dopo l’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia. Andrew, invece, al magazine ufficiale di Uomini e Donne ha dichiarato: “Martina mi ha colpito fin da subito per la sua solarità: è una persona che ti mette di buon umore soltanto standoci accanto. Approfondendo la conoscenza ho capito che avevo di fronte una ragazza acuta, semplice e autoironica, proprio come piace a me. Ho visto in lei una donna che per riprendere in mano la sua vita aveva bisogno di una scossa”.

