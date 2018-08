UOMINI E DONNE/ Foto, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, amore a gonfie vele sui social (Trono Over)

Uomini e Donne trono over: amore a gonfie vele anche sui social per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Tina Cipollari annuncia il suo ritorno come opinionista.

05 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Non conosce pause l’amore che ha travolto Sossio Aruta e Ursula Bennardo al termine della scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere storico del programma di Maria De Filippi, dopo tanti flirt, sembra aver finalmente trovato la donna che cercava. Accanto alla bionda Ursula, il Re Leone che continua anche a giocare a calcio, appare sereno e felice. Sui social, la coppia condivide le foto e i video dei momenti che trascorrono insieme. Amanti del mare, si stanno concedendo delle lunghe giornate in spiaggia affiatandosi sempre di più. L’amore tra i due, dunque, procede a gonfie vele e sicuramente saranno protagonisti della prima registrazione della nuova stagione del trono over per raccontare la loro estate. I nomi di Sossio e Ursula, inoltre, sono stati accostati a Temptation Island Vip. La coppia del trono over, infatti, è considerata tra quelle che parteciparono alla prima edizione vip del programma dell’amore che sarà condotta da Simona Ventura. Sossio e Ursula, dunque, si metteranno subito alla prova con le tentazioni di Temptation Island?

TINA CIPOLLARI ANNUNCIA IL RITORNO A UOMINI E DONNE

Tina Cipollari ha rivoluzionato la sua vita privata dicendo addio al marito Chicco Nalli e innamorandosi del ristoratore Vincenzo, ma non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua carriera. Nonostante i rumors che vorrebbero la bionda opinionista pronta a lasciare la sua poltrona per seguire il fidanzato a Firenze, la Cipollari ha annunciato che tornerà a fare l’opinionista del trono over e classico. “Volevo tranquillizzare tutti: io a settembre sarò sempre al mio posto”, ha fatto sapere Tina su Instagram in un commento riportato da Trash Italiano. I rumors parlavano di Gemma Galgani come sostituita della Cipollari. La dama, dunque, dovrà accontentarsi di sedere ancora nel parterre delle dame sperando di trovare, finalmente, il grande amore che sogna da anni. La Cipollari, dunque, tornerà a litigare ancora con la Galgani? Le due potrebbero anche allearsi dopo l’abbraccio amichevole con cui hanno chiuso la scorsa stagione.

