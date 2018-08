UOMINI E DONNE/ Video, Valentina Dallari torna a lavoro dopo la lotta all’anoressia (Trono Classico)

Uomini e donne trono classico: Valentina Dallari continua la lotta contro l'anoressia, ma torna dietro la consolle da deejay: il video che ha emozionato i fan.

05 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Valentina Dallari

Valentina Dallari è tornata a fare ciò che ama di più: suonare nei locali. L’ex tronista di Uomini e donne, negli ultimi anni, ha trasformato la sua passione per la musica in un lavoro avviando la sua attività da deejay. A causa dell’anoressia, Valentina era stata costretta ad abbandonare il suo lavoro, ma oggi che si sta lentamente riprendendo, la Dallari è tornata in consolle. Sui social, ha condiviso le immagini della sua prima serata in discoteca muovendosi al ritmo di musica. Un bel momento per l’ex tronista che ha sempre desiderato di poter tornare a suonare. La sua lotta contro l’anoressia, tuttavia, continua. In una recente intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, infatti, Valentina ha raccontato: “Adesso va abbastanza bene. Procedo nel mio percorso a piccoli passi, però importanti. Sono quasi sette mesi che sono dentro la residenza ed esco solo i weekend che mi servono per svagarmi e mettermi un po’ alla prova. È dura, non lo nascondo, ma grazie alla mia famiglia, agli amici e al mio fidanzato, sto cercando di ritrovare la felicità che non avevo da tempo. Non vedo l’ora di poter tornare a casa, e riprendere il mio tour da dj. Mi manca veramente tanto". Ed oggi che è tornata dietro la sua amatissima consolle, la Dallari non potrebbe essere più felice.

ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA: UN AMORE CON LA A MAIUSCOLA

Tra le coppie più amate dal pubblico di Uomini e donne c’è sicuramente quella formata da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. I due, sposati e genitori di due bambini, sono sempre più innamorati e felici. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista siciliana ha parlato del rapporto con la moglie svelando le mosse della moglie per renderlo felice. “Alessia fa grandi sorprese, di spessore. Agli inizi della nostra conoscenza non riuscivo ad ambientarmi a Roma, la città in cui lei viveva e lavorava. Una mattina le proposi di trasferirci a Catania, la mia città. Quella sera dopo il lavoro mi chiese un brindisi e guardandomi mi disse: “Brindiamo alla nostra nuova vita a Catania”. Da lì capii quanto fosse forte il legame d’amore che ci univa“, ha spiegato l’ex tronista. Aldo, a distanza di anni, si considera un uomo fortunato avendo accanto a sé una donna e due figli che ama con tutto il suo cuore. “Ho realizzato tutto quello che mi ero prefissato nella vita. Ho una bellissima famiglia, il nostro lavoro e una casa. Questi sono i tre punti fondamentali che mi rendono felice. Non posso desiderare altro”, ha concluso Palmeri.

