Zoolander 2, la trama del film su TV8 con Ben Stiller e Owen Wilson (oggi, 5 agosto 2018)

Zoolander 2, il film d'azione in onda su Tv8 oggi, domenica 5 agosto 2018. Nel cast: Ben Stiller che ha diretto anche la regia, Owen Wilson e Penelope Cruz. Il dettaglio della trama.

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 15.18 Morgan K. Barraco

il film d'azione in prima serata su tv8

NEL CAST ANCHE OWEN WILSON

Zoolander 2 è il film scelto da Tv8 per la sua prima serata di oggi, domenica 5 agosto 2018 ed è diretto da Ben Stiller. Si tratta del sequel del precedente film Zoolander, in cui il regista interpreta ancora una volta la parte del protagonista Derek. La pellicola è stata realizzata quindici anni più tardi, per il genere azione e commedia e che prevede la coppia storica formata da Stiller e Owen Wilson. Il cast annovera inoltre Penelope Cruz, Kristen Wiig, Christine Taylor, Will Ferrell, Fred Armisen, Milla Jovovich, Jiefer Sutherland, Justin Bieber, Benedict Cumberbatch, Katy Perry, Susan Sarandon, Sting, Billy Zane e molti altri ancora, presenti per lo più in camei. Le musiche sono invece ad opera di Theodore Shapiro. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

ZOOLANDER 2, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La trama di Zoolander 2 ripercorre il declino di Derek in seguito al collasso del suo centro per ragazzi e la condanna di Mugatu. A causa della sua inefficienza come padre, Derek perde inoltre la custodia del figlio e decide di abbandonare il mondo della moda. Quando una serie di omicidi attira l'attenzione delle autorità, l'ex modella Valentina Valencia, oggi agente dell'Interpol, decide di chiedere l'aiuto di Derek. Le vittime presentano infatti la Blue Steel stampata sul volto, la celebre espressione dell'ex modello. Derek intanto riceve l'invito di un'importante stilista per partecipare ad un evento a Roma ed anche se ormai ha perso l'abilità di riprodurre le sue espressioni, sceglie comunque di partecipare. Potrà contare inoltre sull'aiuto inaspettato di Hansel, con cui si dirigerà verso Roma. La sfilata tuttavia sarà un insuccesso ed i due verranno umiliati pubblicamente. Prima di ritornare a casa, Valencia decide di reclutarli per il caso. Si è scoperto inoltre che l'espressione utilizzata dal killer per le sue vittime è in realtà Aqua Vitae e non la Blue Steel di Derek. I sospetti conducono quindi verso la ditta leader di prodotti anti-age Atoz. Dopo aver rintracciato il figlio in un orfanotrofio, Derek e Zoolander Jr verrà reclutato da Sting. Il cantante rivelerà di far parte di un'organizzazione nata millenni prima e che deve proteggere i discendenti di Steva, il terzo essere umano creato prima dell'allontanamento di Adamo ed Eva nel Paradiso dell'Eden e che secondo una leggenda sarebbe in grado di fare l'espressione El Nino, considerata la più potente.

