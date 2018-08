ANIMAGEMELLA.COM/ Su Canale 5 il film con Erika Christensen (oggi, 6 agosto 2018)

Animagemella.com, il film commedia in onda su Canale 5 oggi, lunedì 6 agosto 2018. Nel cast: Erika Christensen, Paul Greene, Ali Liebert, alla regia Terry Ingram. Il dettaglio.

06 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST PAUL GREENE

Animagemella.com, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 6 agosto 2018 alle ore 16,30. Si tratta di una pellicola realizzata esclusivamente per il circuito televisivo canadese nel 2016 sotto la regia di Terry Ingram, celebre cineasta molto famoso in America del Nord per i tantissimi prodotti televisivi realizzati. Nel cast sono presenti Erika Christensen, Paul Greene, Ali Liebert, Nicole Major, Tom Butler, Jordana Largy e Patrick Gilmore. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ANIMAGEMELLA.COM, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

In una piccola cittadina americana vive una donna di nome Khaterine. La sua è una vita incentrata soprattutto sulle tante impellenze quotidiane relative al mondo del lavoro tant'è che è riuscita a fare una grande carriera diventando una top manager di una importante azienda internazionale. Tuttavia questo ha avuto dei contraccolpi per quanto concerne la sua vita sentimentale ed infatti ormai vicina alla soglia dei 40 anni non è ancora riuscita a trovare la cosiddetta anima gemella. Con il passare del tempo si è convinta che i tanti rapporti naufragati dopo poche settimane siano dovuti al suo essere una donna di potere il che inibisce i propri partner. Convinta di ciò decide di dare una svolta alla propria vita sentimentale iscrivendosi ad un sito di incontri per il quale crea un apposito account fittizio nel quale si fa passare per una semplice dipendente di un'azienda. Jack invece è un infermiere che offre i propri servizi presso l'ospedale locale. Anche per lui ci sono diverse difficoltà per quanto concerne le relazioni sentimentali e dopo averne parlato con un caro amico prende in considerazione la possibilità di iscriversi a sua volta su un sito di incontri. L'uomo è convinto invece che proprio il suo lavoro visto poco professionale dalla maggior parte delle donne, sia il principale problema che non gli permetta di avere una relazione seria. In ragione di ciò crea un account a sua volta, nel quale si fa passare per un medico. Ironia della sorte Jack e Khaterine si trovano ad avere un appuntamento insieme organizzato dallo stesso sito e dopo aver trovato diversi punti in comune iniziano una relazione che sembra andare a gonfie vele. Tutto va per il verso giusto fino a che il papà di Khaterine non ha un problema di salute per cui si rende necessario un ricovero presso l'ospedale dove lavora lo stesso Jack. La donna vorrebbe che a prendessi cura del padre sia il proprio fidanzato medico non immaginando che in realtà esso sia un semplice infermiere. Quando la verità verrà a galla i due si renderanno conto di essere dei perfetti sconosciuti il che farà nascere delle controversie che sembrano mandare in frantumi il loro sogno d'amore.

