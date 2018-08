Avengers: Infinity War/ Gli sceneggiatori: Ecco perché Thanos è davvero molto pericoloso

I registi di Avengers: Infinity War rispondono alle domande dei fan su Twitter. Di seguito le curiosità più interessanti su Mjöllnir, Stormbreaker e Teschio Rosso.

Avengers: Infinity War e le risposte dei registi

Sembra essere un periodo di sane rivelazioni per quanto riguarda Avengers: Infinity War e alle parole dei fratelli Russo hanno fatto seguito anche quelle degli sceneggiatori. Questi si sono soffermati su Thanos e sulla sua grande pericolosità. Su BadTaste.it infatti possiamo leggere quanto raccontato da Stephen McFeel che spiega: "E' quello che ha la volontà più forte. Una cosa che abbiamo sempre pensato di lui è che non sia pericoloso perché ha le gemme, ma perché ha davvero la volontà di utilizzarle". Viene poi svelato come durante l'inizio della pellicola sarà proprio Thanos a mettere in ginocchio il gigante Hulk, spiega: "Verrà chiarito come Thanos farà paura anche senza gemme. Ne ha già una e non la usa. Sconfiggendo Hulk in modo selvaggio e anche facile porta un senso di pericolo che pervade poi tutto il resto del film per quelli che dovranno poi solo dopo affrontarlo". (agg. di Matteo Fantozzi)

SVELATI ALCUNI DETTAGLI DAI FRATELLI RUSSO

Sorpresa per alcuni fan di Avengers: Infinity War, che in occasione dell'approdo del film sul mercato digitale sono entrati in contatto diretto con i fratelli Russo. I registi, dall'account ufficiale di Avengers, hanno risposto a una serie di tweet sui "misteri" più comuni attorno alla saga: "Il Teschio Rosso può lasciare Vormir?" o "Chi può sollevare la Stormbreaker?". Quanto alla prima domanda, il Teschio Rosso sarebbe libero di lasciare il pianeta Vormir e cercare una Gemma dell'Infinito. La Stormbreaker, invece, non richiede forza o valori particolari: "Solo Mjöllnir necessita che chi la solleva sia degno di farlo". Thor è fra questi: "Ci sono pochissimi personaggi forti quanto o più di Thor, e voi ne conoscete qualcuno".

Un fan domanda: "Thanos riesce a guarire le sue ferite? O a usare le Gemme per riparare il Guanto?" I Russo rispondono: "Forse, ma c’è un costo quando usi il potere delle Gemme". Meno chiari sulla visione di Tony a inizio pellicola: "Era un sogno, ma i sogni sono misteriosi". Infine una curiosità: "Mantenere segreti sul film è estremamente difficile. C'è un motivo se le spie devono allenarsi per anni e anni". Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019. I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Nel cast, tra gli altri, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

Red Skull is free to leave Vormir, and he is also free to pursue his desire for an Infinity Stone. - Russo Brothers #InfinityWar #VuduViewingParty https://t.co/BoQCFbYPUv — The Avengers (@Avengers) 4 agosto 2018

There are few people as strong as or stronger than Thor, and you know who some of them are. - Russo Brothers #InfinityWar #VuduViewingParty https://t.co/M8coXNeRex — The Avengers (@Avengers) 4 agosto 2018

