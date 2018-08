Alberto Spampinato, ex di Ludovica Valli/ “Vive ancora dentro Uomini e Donne”,lei legge e minaccia vie legali"

Alberto Spampinato, ex di Ludovica Valli, racconta del rapporto con la fidanzata, ex tronista di Uomini e Donne. Le parole la feriscono e lei risponde: "Ho già parlato con i miei legali"

Ludovica Valli e la sua storia con Alberto Spampinato

Nelle ultime ore al centro del gossip si trova Ludovica Valli, l’ex tronista di Uomini e Donne. Il polverone è nato da alcune forti dichiarazioni rilasciate dal suo ex fidanzato, Alberto Spampinato. L’ex fidanzato della Vali ha raccontato la sua storia a ilvicolodellenews.it e dopo le sue parole pubblicate, Ludovica è intervenuta immediatamente: “Cosa non si fa per avere un minimo di visibilità. Vorrei solo dirvi che sono già in contatto con i miei legali perché questa persona ha usato parole molto lontane da me per descrivermi”. Ma cosa avrà raccontato l’ex fidanzato? Prima di tutto come e dove si sono conosciuti, ossia in una palestra, dove fu la stessa Valli ad avvicinarsi al ragazzo. “Sono entrato nella sua vita in punta di piedi, non volevo essere invadente. Mi rendevo conto che era un momento delicato. Lei ha molti sbalzi d’umore e spesso questa cosa ricadeva su di me, perché all’improvviso diventava scontrosa, maleducata, offendeva, però ho sempre cercato si sopportare in quanto mi interessava e mi ero legato veramente”.

“ERA PARANOICA E IO NON ERO ALL’ALTEZZA”

Ludovica e Alberto, all’inizio della loro relazione, avevano deciso di tenere nascosto il loro rapporto, tanto che, a quanto lui racconta, la Valli presentava il fidanzato agli amici come un suo cugino: “Era paranoica, pensava che tutti stessero spiando lei, non abbiamo mai potuto fare un weekend insieme pubblicamente”. Spampinato spiega di essersi sentito come una riserva, un’ombra di Ludovica, e molte volte lei lo avrebbe umiliato: “I miei avevano dei risparmi e mi hanno aiutato a comprare un appartamento a Rimini, lei non voleva dormirci perché non era all’altezza, la mia macchina non andava bene, dovevo avere il Range Rover per portarla in giro”. Secondo Alberto, Ludovica ha continuato a comportarsi come se vivesse ancora nel programma di Uomini e Donne: “Le auguro che finisca Uomini e Donne nella sua testa e torni a ragionare come una 21enne, perché prima o poi tutto questo finirà. Lei mi diceva che ero uno sfigato, lei con le sue promozioni no, perché guadagnava molto e si sentiva indipendente. Tante cose le sto capendo veramente solo oggi. Forse lei stava con me, ma sognava di stare con un altro, chissà”.

“MI DISPIACE SI PARLI DI AVVOCATI”

Ludovica e Alberto si sono lasciati definitivamente due settimane fa, ma, nonostante questo, hanno continuato a sentirsi: “anche in questo caso me ne ha dette di ogni”. Ludovica, dopo aver letto le parole di Alberto è ricorsa subito alle vie legali e in pochi minuti è arrivato anche il commento di Alberto: “Mi dispiace aver sentito parlare di cattiveria e di avvocati. Non ho sentito parlare però di sentimenti. Non ho detto che Ludovica sia una brutta persona, ma mi ha mancato di rispetto. Io ci ho creduto davvero e vedremo molto altro. Abbiamo parlato del futuro. Sono stato sbattuto fuori di casa e lasciato come se niente fosse. Io cercavo di vivere un rapporto normale, con una ragazza normale. L’ho sempre trattata come una principessa. Mi dispiace che si parli di avvocati”.

