Andrea Damante e Giulia De Lellis non tornano insieme / L'ex tronista: "Ci siamo chiariti ma è finita"

06 agosto 2018 Anna Montesano

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Solo pochi mesi fa, Giulia De Lellis annunciava la fine della sua storia d'amore con Andrea Damante, svelando che con lui sarebbe tornata insieme "l'anno del mai", Poi però rieccoli insieme in barca, paparazzati dal settimanale Chi, felici e in sintonia. A quegli scatti è però seguito il chiarimento di Giulia: "Ci stiamo rifrequentando ma non siamo tornati insieme". Insomma, due ex che provavano a vedere se poteva esserci ancora qualcosa oppure no. Ora, questa situazione, sembra aver trovato la sua risposta definitiva: tra loro è finita. A confermarlo è stato proprio Andrea che, stufo di ricevere tantissimi messaggi in direct dei fan curiosi di sapere del rapporto con Giulia, ha deciso di chiarire una volta per tutte la loro situazione sentimentale.

LE PAROLE DI ANDREA DAMANTE

"Allora, raga, stamattina ho messo un post con una frase sotto di una canzone di Drake, ma era semplicemente riferito che la stavamo cantando nel video selfie al Praja. - esordisce Andrea Damante con una serie di stories su Instagram; e continua - Non era riferito a nessuno, né tanto meno alla storia tra me e Giulia che, ve lo dico io se non vi è chiaro, così evitiamo commenti, ambiguità, cattiverie… io e lei non stiamo più assieme." Così prosegue, spiegando: "Ci siamo chiariti molto serenamente. Quindi evitate di fare commenti e scrivere cose in direct assurde! Godetevi l’estate e pace." Insomma, la loro storia è chiusa e, stavolta, definitivamente: sia Andrea che Giulia sono pronti ad andare avanti con le proprie vite.

