Andrew, sta insieme a Martina?/ Andrea Dal Corso ad Ibiza insieme alla "fidanzata": la reazione di Gianpaolo!

Andrew, Andrea Dal Corso, è l'imprenditore che ha conquistato Martina Sebastiani. Si definisce un amante della psiche umana e ha partecipato a Temptation Island 2018 per...

Andrea Dal Corso

Ormai non ci sono più dubbi: Andrea Dal Corso, Andrew, e Martina Sebastiani sono insieme ad Ibiza. Dopo Temptation Island, i due ragazzi stanno godendosi una bella vacanza insieme, anche se non da soli, visto che assieme a loro ci sono altri tentatori e Lara Rosie Zorzetto. Intanto, dall'Italia, non mancano i commenti di Gianpaolo Quarta, ex fidanzato di Martina. Di fronte alla notizia, correlata da immagini, della vacanza della sua ex col bel tentatore, il ragazzo ha scritto: “Chi sa tutto non dice nulla, chi non sa nulla dice tutto… Spero vivamente che sta storia del karma sia vera”. Insomma, Gianpaolo lancia frecciatine a distanza alla sua ex che, forse, sperava di riconquistare. Tutto, però, sembra essere davvero finito per sempre per la coppia di Temptation. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANDREA E MARTINA STANNO INSIEME?

Andrea Dal Corso e Martina Sebastiani stanno insieme? La prova regina potrebbe arrivare proprio da Ibiza dove, proprio nelle scorse ore, sono atterrati i due. La bella Martina sembra davvero aver dimenticato il suo storico fidanzato, Gianpaolo, e proprio nella sua ottica di voler cambiare vita, i due potrebbe essersi allontanati da tutti e tutto proprio per trovare una nuova ottica al loro strano rapporto iniziato in corsa nel villaggio di Temptation Island. I fan sono già pazzi di loro ma, soprattutto, di Andrew tanto da sperare di vederlo sul trono nel prossimo mese di settembre, ma se così non fosse? Martina in questi giorni ha scelto di pensare a sé stesso, alla "Martina libera", ma qualcosa deve essere cambiato e i due sono volati insieme ad Ibiza dove sono stati immortalati a cena insieme. Solo un'uscita tra amici che hanno passato insieme 20 giorni nel divertimento e nella spensieratezza o qualcosa è davvero cambiato e i due sono partiti alla ricerca di intimità? Al momento non ci sono indizi a rigurdo ma sicuramente le polemiche non sono mancate visto che in questi giorni i fan non hanno apprezzato il comportamento di Martina. (Hedda Hopper)

I MOTIVI DELLA SUA PARTECIPAZIONE

È bello, ha fascino da vendere e, dopo aver partecipato a Temptation Island 2018 nel ruolo di tentatore, ha il mondo femminile ai suoi piedi. Lui è Andrea Dal Corso, o Andrew, come ama farsi chiamare, ed è uno dei sigle più desiderati dell'ultima stagione del reality di Canale 5. Il single veneto, che sin dalla prima puntata non è passato inosservato aglio occhi delle fidanzate, nella vita è un imprenditore agricolo, ma ama destreggiarsi anche nel mondo dello spettacolo, dove ormai da molti anni lavora come modello. "Ho iniziato piano piano a muovere i miei primi passi nella moda milanese. È stata per qualche anno la mia unica fonte di reddito che ho sfruttato anche per viaggiare molto e come opportunità per aprire la mente e migliorare le lingue - si legge sul magazine di Uomini e Donne. Con il tempo, però, questo lavoro è diventato sempre più secondario, dal momento che nella sua vita ha prevalso il suo spirito imprenditoriale. Oggi, Andrew ha 31 anni, ha creato sette etichette di vino e sul piccolo schermo, nonostante quella di Temptation Island sua stata la sua prima esperienza, appare sicuro di sé e totalmente a suo agio con le telecamere. Lo rivedremo presto in tv?

"HO VISTO IN MARTINA UNA DONNA CHE..."

Andrea Del Corso ha fatto girare la testa a Martina Sebastiani, che ha trovato in lui la maturità, l'intraprendenza e lo spirito di iniziativa che non riusciva a vedere nel suo storico fidanzato, Gianpaolo Quarta. Ma cosa ha spinto, invece, Andrew ad accoglierla fra le sue braccia? "Ho visto in lei una donna che per riprendere in mano la sua vita aveva bisogno di una scossa", ha rivelato Del Corso a Beatrice Gentili per Uomini e Donne Magazine. Inoltre, nonostante sia riuscito ad assolvere al meglio il suo ruolo, lui non sente di essere stato un vero e proprio tentatore, dal momento che, per conquistare Martina, non ha mai sentito il bisogno di indossare una maschera: "Sono sempre stato me stesso ed ero interessato ad approfondire la conoscenza, in quanto lei stessa si dichiarava dubbiosa della sua relazione". E se oggi Martina è libera da un rapporto che definisce farcito di "dubbi e incertezze", Andrew sa che un po' è anche merito del suo supporto costante.

ECCO PERCHÈ HA PARTECIPATO A TEMPTATION ISLAND 2018

Partecipare a Temptation Island 2018 è stato per Andrea Dal Corso una sorta di esperimento sociale, un modo per "testare da vicino la serietà, la fedeltà e sincerità di chi vive una relazione, professandosi innamorato". Il single, infatti, non nasconde di essere "un amante della psiche", alla continua ricerca di quei risvolti psicologici che legano le relazioni amorose. Proprio per questo ha deciso di accettare il ruolo di tentatore nel reality, dove ha avuto la possibilità di analizzare il mondo di coppia 24 ore su 24, catturando le emozioni di quelle storie così fragili e, allo stesso tempo, complicate. "Parlerei delle ore con una persona sconosciuta analizzando un suo problema e cercando in qualche modo di esser uno spunto per la risoluzione", ha rivelato infatti l'ex modello, che tuttavia ha ammesso che fra i motivi che l'hanno spinto a partecipare a Temptation Island vi è soprattutto la voglia di concedersi una nuova emozione e fare qualcosa in grado di regalargli nuovi stimoli.

