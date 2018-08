Arisa in ospedale / "Ho battuto la testa": fan allarmati, lei li tranquillizza "Sto bene"

06 agosto 2018 Anna Montesano

Ore di preoccupazione per i fan di Arisa. La cantante, nelle scorse ore, ha allarmato i suoi fan con una serie di storie su Instagram. Sembrava infatti una tranquilla domenica per la cantante di "Sincerità", se non fosse che all'improvviso i fan l'hanno rivista su una sedia a rotelle in ospedale. Cos'è accaduto? Si sono allora chiesti i fan di Arisa che ha immediatamente risposto al quesito. “Ho preso una botta in testa, ora mi fanno la tac“ ha ammesso la cantante, accompagnata in ospedale da suo padre. Fortunatamente, dopo i controlli di routine, Arisa (Rosalba Pippa all'anagrafe) ha tranquillizzato tutti: “Mi hanno fatto la tac, tutto apposto!“, e non è mancata qualche battuta ironica assieme a suo padre.

L'IRONIA DEI FAN SULL'ACCONCIATURA...

Nulla di grave, quindi, per la cantante, che ha testimoniato anche il suo ritorno a casa assieme a suo padre con lo spirito ironico che la contraddistingue. Intanto, c'è chi con la stessa ironia ha commentato la capigliatura di Arisa, che a molti è apparsa "bizzarra". Capelli neri, corti e arruffati quelli della cantante che, in un'intervista rilasciata qualche tempo fa a Io Donna, ha svelato il perché dei suoi repentini cambi di look: "Non mi piaccio tanto, però non devo essere per forza bella e non sarò mai come Claudia Cardinale. - ha ammesso la cantante, per poi aggiungere - Per fortuna ora ci sono persone che si occupano di me. Da sola combino guai. Stamattina stavo uscendo di casa in ciabatte, mi ha fermato mia madre."

