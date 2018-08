Beautiful/ Oggi, 6 agosto, non va in onda. La soap americana in ferie, quando tornerà?

Beautiful tornerà in onda oggi? Sembra proprio di no visto che Canale 5 ha pensato ad una pausa di tre settimane per la soap americana. Al suo posto andrà in onda Una Vita.

06 agosto 2018 Hedda Hopper

Ci siamo. Canale 5 sta per spegnere la sua tv e dopo le ultime messe in onda "novità", sta pian piano lasciando il posto a repliche e spostamenti e anche nel pomeriggio cambierà qualcosa a cominciare proprio da Beautiful che oggi, 6 agosto, non andrà in onda. La soap americana è ufficialmente in pausa proprio da oggi e al suo posto i fan troveranno Una Vita che adesso durerà un'ora o poco più prendendo il posto della soap americana. Gli ultimi colpi di scena non sono niente in confronto a quello che vedremo al ritorno della soap da fine agosto quando continueremo ad andare a fondo alla liason tra Steffy e Bill. La crisi tra lei e Liam presto diventerà insanabile e sembra proprio che alla fine Steffy ripiegherà ancora suo suocero e non sarà l'unico terremoto visto che all'orizzonte è previsto anche il ritorno di Hope, che non avrà il li volto di Kimberly Matula.

BEAUTIFUL NON VA IN ONDA, QUANDO TORNERA'?

Come se questo non bastasse, nuovi matrimoni, scontri e liti ci attendono ma tutto è rimandato. Secondo la guida tv Mediaset sembra proprio che la soap andrà in pausa da oggi 6 fino al prossimo venerdì 17 agosto. Una lunga pausa di due settimane ma la programmazione non sarà sempre ben precisa. In questa prima settimana toccherà alla soap spagnola Una Vita andare in onda fino a venerdì, con una puntata prevista dalle 13.40. Nella seconda settimana anche la soap spagnola andrà in pausa durante il periodo di Ferragosto e alle 13.40 saranno trasmessi dei film seguiti poi alle 15.30 dalla fiction Dov'è mia figlia con Claudio Amendola, anche questa in replica. Le nuove puntate di Beautiful, salvo cambiamenti, andranno in onda da lunedì 20 agosto.

