CAROLINA SCHIAVI/ La single di Temptation Island 2018 ha detto addio a Gianpaolo Quarta?

Carolina Schiavi è la single che a Temptation Island 2018 ha stregato Gianpaolo Quarta; che ne è stato della loro amicizia? Le foto pubblicate sui social rivelano che entrambi...

06 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Carolina Schiavi (Instagram)

È bella, ha fascino da vendere e farebbe crollare ai suoi piedi qualsiasi ragazzo al suo cospetto; eppure, Carolina Schiavi non sembra aver avuto un ruolo di primo piano nella ricottura fra Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta, nonostante il forte legame instaurato con quest'ultimo proprio nelle ultime settimane di permanenza a Temptation Island 2018. La modella ha infatti rappresentato per il fidanzato di Martina una boccata di aria fresca, una finestra su una realtà spensierata e lontana da quell'ideale di vita che, al contrario, Martina Sebastiani continuava a ricercare da tempo. La loro complicità è diventata infatti man mano sempre più forte, a cominciare dalle prime gite in vespa, simbolo per Gianpaolo di quella libertà perduta con l'arrivo nella sua vita di storica fidanzata, fino all'ultima esterna fuori dal resort, alla ricerca di un po' di intimità che fino a quel momento entrambi erano riusciti a mettere da parte. Ed erano in molti a puntare su questa coppia apparentemente ben assortita, fino all'arrivo dell'inevitabile falò del confronto, quando Gianpaolo Quarta, in pochi minuti, ha spazzato via tutto ciò che entrambi avevano costruito.

NEMICI, AMICI O...?

L'amicizia tra Gianpaolo Quarta e Carolina Schiavi si è conclusa con la fine di Temptation Island 2018? A rispondere a questa domanda sarà la puntata speciale in onda questa sera, che ripercorrerà quanto realizzato dai diversi protagonisti nel resort svelando qualche dettagli passato inosservato al pubblico. ciò che è certo è che Gianpaolo, nella sua avventura a Temptation Island 2018 - e in particolare al fianco della single Carolina - non ha mai perso di vista ciò che provava per la sua fidanzata, che avrebbe volentieri portato all'altare con la conclusione del percorso televisivo. Il finale inatteso, però, ha scombinato i piani di Quarta, che dopo aver detto addio a Carolina Schiavi, minimizzando al falò quanto accaduto fra di loro, ha messo fine anche alla storica relazione che lo legava alla sua fidanzata. Gianpaolo correrà a riprendersi la tentatrice che nelle ultime puntate gli ha fatto battere il cuore o sceglierà di riprendere in mano la sua vita da single?

LA TENTATRICE IN VACANZA, GIANPAOLO È SOLO UN RICORDO?

Carolina Schiavi ha passato gli ultimi giorni in vacanza, precisamente in Sardegna, da dove ha condiviso gli scatti e le clip della sua estate da single. Nelle foto condivise sui social, infatti, non vi è traccia di Gianpaolo Quarta, segno che fra i due, dopo il falò del confronto che ha visto Gianpaolo separarsi da Martina Sebastiani, non è nato quel sentimento d'amore che per molti sembrava scontato. La tentatrice appare sempre da sola o in compagnia dei suoi inseparabili amici, alternando, agli scatti della sua estate, le immagini degli shooting che realizza in ambito lavorativo. Discorso analogo per Gianpaolo Quarta, che dall'addio a Martina Sebastiani continua a vivere la sua vita da single e lontano da quella tentatrice che per qualche settimana lo ha accompagnato alla ricerca della serenità perduta da tempo. Con la conclusione di Temptation Island, rivedremo Carolina e Gianpaolo ancora assieme?

