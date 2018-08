Chiara Ferragni e Fedez / Video, Ilary Blasi e Totti invitati alle nozze: in attesa della loro risposta!

Chiara Ferragni e Fedez ascoltano la richiesta di Ilary Blasi e invitato lei e Francesco Totti alle nozze: l'annuncio dei Ferragnez pubblicato su Instagram.

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 19.10 Annalisa Dorigo

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

"Ilary, Francesco abbiamo un annuncio per voi. Siete ufficialmente invitati a The Ferragnez's Wedding": è con questa frase, detta anche in coro, che Chiara Ferragni e Fedez hanno invitato Ilary Blasi e Francesco Totti al loro matrimonio. La richiesta è arrivata proprio dalla conduttrice del Grande Fratello Vip, che si è detta desiderosa di partecipare al grande evento che si celebrerà il 1 settembre a Noto, in Sicilia. Un annuncio che attende, ora, la replica dei diretti interessati: Ilary ha espresso chiaramente la voglia di essere alle loro nozze, ma lo ha fatto con ironia o accetterà senza pensarci il loro invito? Mister e lady Totti saranno presenti al Ferragnez's Weddings? Attendiamo la risposta dei diretti interessati all'invito dell'amatissima coppia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

INVITO PER ILARY BLASI E TOTTI

Mancano solo poche settimane alle nozze di Chiara Ferragni e Fedez, che verranno celebrate a Noto (in Sicilia) il prossimo 1° settembre. La lista degli invitati è stata completata anche se i due sposi hanno deciso di aggiungere una coppia ai partecipanti al royal wedding italiano. I fortunati saranno niente meno che Ilary Blasi e Francesco Totti, ai quali i Ferragnez hanno inviato un video pubblicato nelle loro Instagram Stories (clicca qui per vederlo). Tutto ha avuto inizio nel corso di un'intervista rilasciata dalla conduttrice del Grande Fratello Vip al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Alla domanda riguardante le sue aspettative per l'estate, la moglie del Pupone ha parlato proprio del matrimonio di Fedez e della Ferragni, affermando di essere ancora in attesa dell'invito. Conoscendo l'ironia della Blasi, si trattava senza dubbio di una battuta, ma prontamente è arrivata la replica dei futuri sposi che hanno deciso di coinvolgere anche gli illustri coniugi Totti nei festeggiamenti.

"SIETE UFFICIALMENTE INVITATI"

Attraverso un video su Instagram e poche parole, Chiara Ferragni e Fedez hanno inviato anche Ilary Blasi e Francesco Totti alle loro nozze: "Siete ufficialmente invitati", hanno informato la conduttrice del Grande Fratello e l'ex capitano della Roma che ora dovranno aggiungere un nuovo impegno alla loro agenda già particolarmente ricca. La Blasi proprio a settembre partirà infatti con la conduzione del reality show dedicato alle celebrità sul quale si sta lavorando con grande impegno. Per quanto riguarda il royal wedding all'italiana, ormai tutto sembra pronto: scelta data, località, ospiti e tema dei festeggiamenti, la fashion blogger e il rapper hanno anche deciso di non concedere ad alcuna rivista l'esclusiva dell'evento che potrà essere documentato dagli ospiti presenti a Noto. Le nozze dei Ferragnez si preannunciano con l'evento social più atteso per il 2018 e la presenza dei due Puponi rappresenta senza dubbio una candelina sulla torta.

