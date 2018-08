Coraggio fatti ammazzare, Rete 4/ Curiosità sul film con Clint Eastwood (oggi, 6 agosto 2018)

Coraggio fatti ammazzare, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 6 agosto 2018. Nel cast: Clint Eastwood che ha diretto anche la regia, Sandra Locke e Pat Hingle. Il dettaglio della trama.

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 17.44 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rete 4

Il soggetto di Coraggio fatti ammazzare, il film in onda in seconda serata su Rete4, è stato scritto da Charles Pierce in collaborazione con Earl Smith, la sceneggiatura è stata adattata da Joseph Stinson, il montaggio è stato eseguito da Joel Cox, le musiche della colonna sonora sono state composte da Lalo Schifrin ed i costumi di scena sono stati disegnati da Glenn Wright. La principale protagonista al femminile di questa pellicola è l'attrice e regista americana Sandra Locke Shelbyville nel maggio del 1944. La sua carriera nel mondo del cinema ha avuto inizio nel 1968 grazie al regista Robert Ellis Miller che l'ha voluta nel cast della pellicola L'urlo del silenzio. A distanza di 3 anni hanno recitato sul grande schermo con Daniel Mann nel film Willard e i topi mentre l'anno successivo è stata diretta da William A. Fraker per il film Un rantolo nel buio. Brani principali pellicole della propria carriera ricordiamo Il texano dagli occhi di ghiaccio uscito nel 1976, l'uomo nel mirino realizzato nel 1977, Filo da torcere prodotto nel 1978, Bronco Billy e Fai come ti pare.

NEL CAST ANCHE SANDRA LOCKE

Coraggio fatti ammazzare, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 6 agosto 2018 alle ore 23,30. Si tratta di una pellicola americana uscita nelle sale cinematografiche nel 1983 ed è stata prodotta da Clint Eastwood che ne è anche il regista e principale protagonista. In pratica è il quarto capitolo della famosa saga dedicata al personaggio dell'ispettore Callaghan. Nel cast oltre a principale protagonista già citato sono presenti anche Sandra Locke, Pat Hingle, Bradford Dillman e Paul Drake. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

CORAGGIO FATTI AMMAZZARE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Nella città di San Francisco nello stato della California una donna uccide a sangue freddo un uomo. L'assassina si chiama Jennifer ed è una pittrice di successo che ha deciso di dedicare la propria vita ad una vendetta attesa ben 10 anni. Infatti lei insieme alla sua sorella minore sono state vittime di una violenza di gruppo con tanto di stupro da parte di alcuni uomini. Il caso viene affidato all’ispettore Callaghan il quale si sta spendendo enormemente per riuscire ad incastrare un boss mafioso. Seppur non riesca a trovare le prove necessarie l'ispettore sarà la causa scatenante di un terribile attacco cardiaco che coglierà lo stesso boss mafioso durante il matrimonio della propria figlia. Questo metterà in cattiva luce il tutore della legge che verrà letteralmente preso d'assalto da parte di alcuni sicari ingaggiati dalla famiglia per ottenere vendetta. Il diretto superiore dell'ispettore anche per salvaguardare la sua integrità fisica lo invita ad occuparsi specificamente dell'omicidio e quindi lo invia nella piccola cittadina di San Paolo per reperire informazioni sulla vittima. Nella stessa cittadina andrà a vivere per qualche tempo anche Jennifer in quanto è stata incaricata di occuparsi del restauro di una giostra. Naturalmente il vero motivo che ha spinto Jennifer ad accettare la proposta è la possibilità di riuscire a rintracciare gli altri membri del branco e quindi a consumare la propria vendetta. Jennifer e l'ispettore ben presto incroceranno le rispettive strade dando inizio ad una pericolosa relazione sentimentale sullo sfondo di una serie di assassini. Proprio quando Jennifer sembra riuscire a portare a segno il proprio intento l'ultimo componente del branco avendo capito chi si celava dietro a tutti gli omicidi, anticipa le sue mosse e la rapisce portandola insieme a due complici nello stesso luogo dove 10 anni prima si era consumato lo stupro evidentemente per effettuare la medesima violenza. Tuttavia in aiuto della donna arriverà il sempre più innamorato ispettore Callaghan.

