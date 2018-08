Charlotte Rae è morta / Addio all'attrice, nota come la signora Garrett in "Il mio amico Arnold"

L'attrice Charlotte Rae, da tempo malata, è scomparsa a Los Angeles all'età di 92 anni a causa di un cancro. Tutti la conoscono come la signora Garrett in Arnold

06 agosto 2018 Anna Montesano

Charlotte Rae in Arnold

L'attrice Charlotte Rae ci ha lasciati all'età di 92 anni per un cancro. Grazie alle battute sempre pronte ha fatto ridere tantissime persone nelle vesti della Signora Garrett, una delle vere protagoniste della serie Il mio amico Arnold. Charlotte Rae Lubotsky, che era nata a Milwaukee il 22 aprile 1926, nel 2017 aveva annunciato di aver cominciato la dura battaglia contro il cancro. Curiosa la notizia lanciata da Sony Pictures TV nei giorni scorsi che vuole la lavorazione, in collaborazione con Appian Way, per sviluppare il reboot della sitcom L’albero delle mele, lo spin-off che nel 1979 vide grande protagonista anche la Rae. Charlotte Rae ha cominciato la carriera con il teatro, a Broadway, debuttando sul palco negli anni cinquanta. Il trampolino di lancio fu però il ruolo di Edna Garrett, la governante di Diff'rent Strokes, titolo originale di Il mio amico Arnold, serie longeva e fortunata che arrivò in Italia nel 1980.

LE SUE ULTIME VOLTE IN TV

Ricordiamo ora gli ultimi impegni della Rae in tv. Nel 2001 la Rae, Lisa Whelchel, Mindy Cohn e Kim Fields si sono riunite in un film per la TV, Quattro amiche, nuovi amori. Nel 2007 l'intero cast è stato invitato a partecipare a TV Land Awards, dove alcuni membri del cast, tra cui Charlotte, hanno cantato la sigla dello show. Il 19 aprile 2011, l'intero cast si riunì di nuovo per partecipare a TV Land Awards, dove lo spettacolo è stato nominato e ha vinto il premio per essere stato un'icona della cultura pop. Una carriera lunga e brillante per una delle tate più conosciute della tv.

© Riproduzione Riservata.