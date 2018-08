Demi Lovato, il primo messaggio dopo l'overdose / "Devo superare la dipendenza ma non l'ho ancora fatto"

Demi Lovato sta meglio ed è pronta a trasferirsi in una clinica per superare la dipendenza da alcool e droga: le parole della cantante in una lettera ai fan.

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 11.02 Annalisa Dorigo

Demi Lovato

Demi Lovato ha scritto il suo primo messaggio nei social network dopo l'overdose che ha messo seriamente in pericolo la sua vita. In esso ha ringraziato fan, famiglia e staff per il supporto che le hanno dato durante le due difficili settimane del ricovero in ospedale, confermando allo stesso tempo il suo desiderio di continuare a lottare per superare le sue dipendenze. L'ex stella della Disney si è espressa senza misteri, confermando la propria ricaduta dopo che già in passato aveva cercato di superare i problemi causati da droga e alcool. Lei stessa ne aveva parlato in un documentario realizzato lo scorso anno e intitolato 'Demi Lovato: Simply Complicated'. Le dimissioni dall'ospedale dovrebbero essere avvenute nella giornata di ieri e ora la cantate si prepara ad una nuova battaglia, con il costante sostegno dei suoi fan. In poche ore sono stati più di 4 milioni i sostenitori che hanno aggiunto un like alla sua lettera, alla quale hanno fatto seguito commenti nei quali viene invitata a continuare a lottare.

L'AMMISSIONE DELLA DIPENDENZA

A circa due settimane dall'overdose che ha reso necessario il suo immediato ricovero in ospedale, Demi Lovato è tornata a parlare nei social network rassicurando i fan sulle proprie condizioni di salute. La cantante sta molto meglio e ha deciso di intraprendere il percorso che i suoi familiari e il suo staff le hanno richiesto, ricoverarsi in clinica per sconfiggere una volta per tutte la sua dipendenza da alcool e droga. Già in passato aveva tentato questa strada ma, forse per il poco impegno o per il breve tempo trascorso nella struttura, era subito ricaduta nel tunnel che ha rischiato di portarla alla morte. Consapevole dell'importanza dei fan in queste difficili settimane, l'ex stella della Disney ha rivolto loro un pensiero su Instagram, attraverso una lettera scritta a cuore aperto: " Sono sempre stata trasparente sul mio viaggio con la dipendenza. Quello che ho imparato è che questa malattia non è qualcosa che va via col tempo. È qualcosa che devo continuare a superare e non l'ho ancora fatto".

DEMI LOVATO CONFERMA IL RICOVERO IN CLINICA

Sollecitata dai suoi familiari e dai suoi collaboratori, Demi Lovato ha deciso di proseguire la strada della disintossicazione e di trasferirsi in una clinica nella quale potrà sconfiggere i suoi demoni. Da anni l'artista americana lotta contro alcool e droga, dipendenze che circa due settimane l'hanno portata molto vicina alla morte. Il peggio, fortunatamente, non è accaduto e la Lovato ha ringraziato con una lettera su Instagram tutti coloro che l'hanno aiutata a superare la nuova difficile prova: "Voglio ringraziare Dio per avermi tenuta viva. Ai miei fan, sarò per sempre grata per il vostro amore e supporto durante questa settimana e non solo. I vostri pensieri positivi e le vostre preghiere mi hanno aiutata a navigare in questo tempo difficile. Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio team, e lo staff dell'ospedale Cedars Sinei che sono stati al mio fianco tutto il tempo. Senza di loro non sarei qui a scrivervi questa lettera. Adesso ho bisogno di tempo per guarire e focalizzarmi sulla mia sobrietà e anche sulla strada per la mia guarigione. Non mi scorderò mai tutto l'amore che mi avete mostrato e non vedo l’ora di arrivare al giorno in cui potrò dire di aver superato tutto questo".

© Riproduzione Riservata.