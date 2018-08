Final Destination, Canale 20/ Curiosità sul film con Devon Sawa (oggi, 6 agosto 2018)

Final Destination, il film thriller in onda su Canale 20 oggi, in prima serata. Nel cast troviamo Devon Sawa, Kerr Smith, Ali Larter, alla regia James Wong. Il dettaglio della trama.

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 17.52 Morgan K. Barraco

il film thriller in prima serata su 20

Alta tensione oggi, 6 agosto, sulla nuova rete Mediaset, 20, con Final Destination. Il film ha avuto un successo così grande che sono stati realizzati cinque altri capitoli, quattro sequel ed un prequel. Quest'ultimo, dal titolo Final Destination 5, è stato rilasciato nel 2011. Anche se le riprese comportano diversi trucchi ed effetti speciali, il budget richiesto è stato stimato attorno ai 23 milioni di dollari. L'incasso invece è stato di oltre 53 milioni nel solo territorio americano, aumentato fino a quasi 113 milioni per quanto riguarda la distribuzione mondiale. Come ricorda IMDB, la trama in realtà nasce da un canovaccio di una puntata della serie Tv culto X Files, a sua volta ispirata al film Ragnatela di morte, uno splatter dell'83 diretto da Thom Eberhardt. La maggior parte dei filmati dei notiziari si riferiscono a reali documenti collegati all'esplosione avvenuta nel luglio del '96 e l'incidente del TWA Flight 800 avvenuto a Long Island, a largo di East Moriches.

ALLA REGIA JAMES WONG

Final Destination è la proposta per il Canale 20 per la sua prima serata di oggi, lunedì 6 agosto 2018. Andrà in onda dalle 21.00 ed è una pellicola thriller e horror diretta da James Wong nel 2000. Il soggetto è stato realizzato invece da Jeffrey Reddick, mentre la sceneggiatura da quest'ultimo in collaborazione con il regista a Glen Morgan. Il cast vede la presenza di attori come Devon Sawa, Kerr Smith, Ali Larter, Sean William Scott, Chad Donella, Amanda Detmer, Brendan Fehr, Tony Todd, Christine Chatelain, Robert Wisden e Roger Guenveur Smith. Le musiche sono invece ideate da Shirley Walker. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

FINAL DESTINATION, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La trama di Final Destination si concentra sul destino fatale di un gruppo di studenti e passeggeri sfuggiti alla morte. Si tratta infatti di diversi sopravvissuti ad un incidente aereo durante un volo verso Parigi, previsto qualche minuto prima dallo studente adolescente Alex Browning. Ed è proprio grazie al suo incubo che il ragazzo riesce a convincere il personale di bordo a farlo scendere dal mezzo con alcuni compagni ed un'insegnante, prima di assistere al disastro che sconvolgerà le loro vite. Un mese più tardi iniziano a verificarsi diversi piccoli incidenti, all'apparenza innocui. Dopo tre decessi, Alex e l'amica Clear iniziano a nutrire dei forti sospetti e riescono a ricostruire i posti assegnati durante il volo, per stabilire l'ordine con cui si verificheranno le prossime morti. Secondo i due ragazzi infatti, non sfuggiranno comunque al loro destino e presto la morte verrà a prenderli uno ad uno, come in effetti si verificherà in modi sempre più violenti. Anche se Alex riuscirà a sfuggire ai diversi ostacoli, alla fine dovrà fare i conti con la possibilità di dover morire.

