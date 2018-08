Gambit, Iris/ Curiosità sul film con Colin Firth e Cameron Diaz (oggi, 6 agosto 2018)

Gambit, il film commedia in onda su Iris oggi, lunedì 6 agosto 2018. Nel cast: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, alla regia Michael Hoffman. Il dettaglio della trama.

il film commedia in seconda serata su Iris

Uno dei principali protagonisti di Gambit, il film in onda su Iris oggi, 6 agosto, è l'attore e regista americano Stanley Tucci nato a Peekskill nel novembre del 1960. è diventato particolarmente famoso in tutto il mondo grazie alla candidatura ricevuta ai premi Oscar come miglior attore non protagonista per la sua recitazione nel film Amabili resti. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 1985 grazie al regista John Huston che lo ha voluto nel cast della pellicola L'onore dei Prizzi mentre nel 1987 è stato diretto da James Folley nel film Who's that girl. Tra i principali film che hanno caratterizzato fino a questo momento la sua carriera ricordiamo Schiavi di New York, Scappiamo col malloppo, Beethoven, Occhio indiscreto, Il Rapporto Pelican, Miss Parker e il circolo vizioso, Il bacio della morte, L'amante in città, Sogno di una notte di mezza estate, I marciapiedi di New York, I perfetti innamorati, Un amore a 5 stelle, Il diavolo veste Prada e tanti altri ancora.

NEL CAST ANCHE ALAN RICKMAN

Gambit, il film commedia in onda su Iris oggi, lunedì 6 agosto 2018 alle ore 23,05. Tratta di una pellicola americana prodotta nel 2012 dalla casa cinematografica Crime Scene Pictures in collaborazione con la Michael Lobell Productions. La regia è di Michael Hoffman, è il remake del film omonimo uscito nel 1966 ed interpretato da Michael Caine e Shirley MacLaine. Nel cast della pellicola prodotta nel 2012 figurano diversi attori di grande successo come Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, Tom Courtenay e Stanley Tucci. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

GAMBIT, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Un noto curatore d'arte di origini britanniche Harry Dean, stanco di dover lavorare in un ambiente particolarmente lussuoso senza riuscire a trarne i vantaggi desiderati si mette in testa di riuscire a mettere a segno una incredibile truffa alle spese di un facoltoso collezionista d'arte pronto a tutto pur di avere le principali opere offerte dal mercato. Harry quando fa la conoscenza di una bella donna texana viene praticamente illuminato da un'idea a suo dire straordinaria che prevede la collaborazione fattiva della stessa donna. Entrando maggiormente del merito, facendo leva su alcuni suoi studi e ricerche nel settore, Harry decide di inventarsi di sana pianta la presenza di uno sconosciuto dipinto firmato dei più celebri artisti qual è Claude Monet. Naturalmente in questo entra in gioco la donna che si finge essere una facoltosa ereditaria che si è ritrovata tra le mani questo prezioso quadro senza rendersene conto. In tutto questo nel piano sarà presente anche il contributo di un esimio professore che viene lautamente pagato dallo stesso battitore d'aste affinché dichiari che lo stesso quadro sia un pezzo originale e non un falso d'autore. Una volta contattato il facoltoso collezionista che tanto per intenderci dovrà essere il classico pollo da spennare, Harry decide di organizzare una personale asta per lui ed una serie di comparse ovviamente pagate per recitare il loro ruolo, allo scopo di fargli credere di aver fatto un investimento assolutamente azzeccato se non il colpo del secolo. Insomma quello di Harry sembra essere un piano vincente curato in ogni minimo dettaglio ma come spesso accade in questo genere di situazioni un piccolo particolare non preso in considerazione darà vita ad un finale assolutamente a sorpresa.

