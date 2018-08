GINO PAOLI STA MALE/ Annullato causa infortunio il concerto di Lucca: le ipotesi sullo stop

Infortunio per Gino Paoli, costretto ad annullare almeno due tappe del suo tour estivo. Tra le cause dello stop, un presunto intervento a un occhio.

06 agosto 2018 Rossella Pastore

Gino Paoli in concerto

Concerti sospesi per Gino Paoli, vittima di un infortunio prima della data estiva di Lucca. Lo comunicano su Facebook gli organizzatori: "Il live di martedì nella Fortezza di Mont’Alfonso è stato annullato dal management dell’artista". La causa, non meglio specificata, sarebbe da imputare a "un infortunio occorso al cantante nella giornata odierna". Quanto alla tappa toscana, non è possibile prevedere la data di rinvio. La bella estate specifica che "si può ottenere il rimborso direttamente su TicketOne" da lunedì 6 a lunedì 20 agosto 2018. Per quanto riguarda i biglietti acquistati nei punti vendita, è possibile farne richiesta a partire da mercoledì 8 agosto 2018.

LE IPOTESI

Sun&Sounds Festival comunica la nuova data del concerto di Gino Paoli, rinviato "per un piccolo intervento all’occhio che ha costretto l’artista a riposo". Non è dato sapere, per ora, se l’operazione abbia a che fare con l’infortunio. Paoli canta Paoli sarà recuperato lunedì 3 settembre alle 21 al Palazzo dei Congressi di Grado. I biglietti (ancora validi quelli venduti) sono disponibili su Do It Yourself Ticket e Vivaticket. Nel parterre, tra gli altri, anche la pianista Rita Marcotulli, il batterista Alfredo Golino e il bassista Ares Tavolazzi, interpreti celebri del cantautorato italiano sotto il nome di Tri(o)Kàla.

