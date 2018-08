Giada Giovanelli e Francesco Branco/ Temptation Island 2018, la noia e il falò incomprensibile, dopo un mese?

Sicuramente la coppia formata da Giada Giovanelli e Francesco Branco non ha regalato molte emozioni al pubblico e la loro uscita di scena, incomprensibile, ha destato poche emozioni

06 agosto 2018 Hedda Hopper

Giada e Francesco, Temptation Island 2018

Una delle coppie più noiose di questa edizione di Temptation Island è quella composta da Giada Giovanelli e Francesco Branco. I due hanno lasciato il programma ad una settimana dal gran finile di mercoledì scorso e questo a permesso loro di avere i fari puntati su di loro ma sicuramente senza molto successo. Se Giada si è data un po' più da fare e si è fatta notare soprattutto per le sue curve mozzafiato (per alcuni prodotto di molti interventi chirurgici), lui lo ha fatto un po' meno. Piccoletto, poco sezy agli occhi delle tentatrici, Francesco ha fatt comunque il suo percorso al meglio nel programma senza mai mancare di rispetto alla sua fidanzata che, intanto, si è lasciata andare a qualche grattino e a qualche dichiarazione poco felice sul suo bel Francesco. Il motivo che li ha spinti a provare il programma, dopo tutti questi anni, per smussare alcuni lati del loro rapporto.

IL CONFRONTO E LA "RICCHEZZA"

Da una parte lei non ha fatto altro che parlare della gelosia di Francesco, dall'altra lui ha messo in chiaro che questa voglia della fidanzata di fare cose da single lo agita un po'. Lo stesso è successo nel villaggio a Temptation Island con l'aggravante che Giada ha detto delle cose poco carina sul fidanzato. A quanto pare la sexy mora è figlia di imprenditori e vive bene, negli agi e proprio questo fatto di voler ostentare orologi di marca e viaggi indimenticabili, ha fatto venire l'orticaria a Francesco che, all'incontro con la fidanzata al falò, ha subito voluto chiarire questi punti. Lui è umile e lavora, le cose che ha se le guadagna e non vuole che nessuno, soprattutto la fidanzata, recrimini su questo ostento altro e trattandolo con sufficenza. Detto questo, però, Giada si è sciolta in lacrime e i due si sono poi abbracciati e baciati lasciando il programma insieme. E poi?

ADDIO SOCIAL, ADDIO AMORE?

Temptation Island 2018 torna in onda questa sera con il gran finale, la puntata che mostrerà le coppie un mese dopo e, quindi, anche quella formata da Giada e Francesco. Per via delle regole del programma, i due non hanno potuto raccontare niente della loro vita alla fine del programma ma, a quanto pare, proprio nei giorni scorsi hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui loro rispettivi profili social e questo dettaglio ha messo in crisi i fan. Il gesto, che non è passato di certo inosservato agli occhi del popolo social, potrebbe davvero confermare che la loro "pace" è durata poco e che, a distanza di qualche giorno, le divergenze li abbiano poi portati alla rottura definitiva. Sarà davvero così?

